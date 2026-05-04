In Pustritz wurde wieder ausgelassen gefeiert und getanzt

Zum Maiglöckchenfest luden die Pustritzer Kickers ins Sportzentrum Pustritz. Der 1989 gegründete Verein veranstaltet das Fest seit 2000; der Name geht auf die Wahl der Spielerfrauen zurück. Für Stimmung sorgte die Band Meilenstein. Obmann Florian Wulz und sein Stellvertreter Harald Anetitsch begrüßten mit dem rund 30-köpfigen Team, unterstützt von Spielerfrauen, zahlreiche Gäste, darunter Gemeindevorstand Robert Goritschnig sowie die Gemeinderäte Seppi König und Michael Riepl.