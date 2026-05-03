Unbestimmten Grades verletzt wurden ein Vater (45) und sein Sohn (7) am Sonntag auf dem Grundstück der Familie in Griffen.

Der Erwachsene wollte nach Vorlage eines Internet-Videos einen ebenerdigen Wurzelstock ausbrennen. Dazu bohrte er mehrere Löcher in den 20 Zentimeter starken Holzstock und schüttete anschließend Benzin in die Vertiefungen. Danach zündete er das Benzin an.

Benzin entzündete sich sofort

„Vermutlich durch die rasante Stichflammenausbreitung nahm er den noch direkt an der Brandstelle befindlichen Benzinkanister und warf ihn rund drei Meter weit nach hinten“, berichtet die Polizei. Er und sein direkt hinter ihm stehender Sohn wurden dadurch vom Benzin benetzt, das sich sofort entzündete.

Der Vater entfernte unverzüglich die brennende Oberbekleidung des Sohnes und setzte die Rettungskette in Gang. Das Kind wurde ins Uniklinikum Graz gebracht, das auf schwere Verbrennungen spezialisiert ist, der Vater ins Klinikum Klagenfurt.