Die Tiroler Polizei hat am Wochenende in Kössen (Bezirk Kitzbühel) zwei Rasern ihre Wagen abgenommen: Am Samstag fuhr ein 18-jähriger einheimischer Probeführerscheinbesitzer auf der L39 mit 166 km/h, am Sonntag wurde ein 25-jähriger Deutscher im Ortsgebiet mit 128 Stundenkilometer gemessen. Der 18-Jährige musste seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben, der 25-Jährige hatte keine Lenkberechtigung bei sich, informierte die Polizei. Beide Schnellfahrer werden angezeigt.

Der 18-Jährige wurde am Samstag gegen 18.15 Uhr im Zuge von Geschwindigkeitskontrollen geblitzt. Er übertraf die zulässige Höchstgeschwindigkeit nach Abzug der Messtoleranz um 86 km/h. Der Deutsche war am Sonntagvormittag in einem 50 km/h-Bereich auf der B172 unterwegs. Sein ebenfalls abzüglich der Messtoleranz festgestelltes Tempo von 128 km/h bedeutete eine Überschreitung der erlaubten Geschwindigkeit um 78 Stundenkilometer.