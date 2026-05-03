Der Vulkan Mayon auf den Philippinen ist aktiv geworden und hat seine Umgebung mit dicker Asche bedeckt. Insgesamt seien seit Samstag 52 Dörfer rund um den Vulkan davon betroffen, berichtete die Agentur PNA unter Berufung auf die Behörden. Feuerwehren und Hilfstrupps wurden in die Region geschickt, um die Bevölkerung zu unterstützen.

Der Mayon ist ein 2.462 Meter hoher Vulkan auf den Philippinen, etwa 330 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Manila. Der Vulkan, der immer wieder ausbricht, befindet sich in der Bicol-Region am südöstlichen Ausläufer der Hauptinsel Luzon. Seit Beginn des Jahres zeigt er erhöhte Aktivität.