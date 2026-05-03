Wochenlang bangten Eltern in ganz Österreich um die Gesundheit ihrer Kinder, nachdem bekannt geworden war, dass ein Erpresser Babybrei-Gläschen der Marke Hipp mit Rattengift versehen und in Österreich, Tschechien und der Slowakei in Umlauf gebracht hatte. Samstagvormittag wurde ein Tatverdächtiger in Österreich festgenommen.

Laut Polizei handelt es sich dabei um einen 39-Jährigen. Die Festnahme des Verdächtigen ist im Bundesland Salzburg erfolgt. Das erklärte die Landespolizeidirektion Burgenland am Sonntag gegenüber der APA.

Befragung geht am Sonntag weiter

Die Befragungen des 39-Jährigen liefen indes weiter. Im Laufe des Tages soll er in die Justizanstalt Eisenstadt überstellt werden. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt stellte auch bereits einen Antrag auf Untersuchungshaft.

Der Mann wird verdächtigt, ein Erpresserschreiben per E-Mail an den Hipp-Konzern geschickt und darin angeblich zwei Millionen Euro in Kryptowährung gefordert zu haben. Wie Stefan Hipp, Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens, in einem Interview gegenüber der „Presse“ angab, wurde das Drohschreiben am 27. März in einem allgemeinen Mail-Postfach eingelangt. Da dieses Postfach nur alle zwei bis drei Wochen kontrolliert werde, habe man es aber erst am 16. April entdeckt. So ging der Täter einen Schritt weiter. Er versah mehrere 190-Gramm-Gläschen mit dem Babybrei „Karotte mit Kartoffel“ mit Rattengift, markierte diese mit einem weiß-roten Sticker am Glasboden und stellte sie in Supermarktregale in Österreich, Tschechien und der Slowakei. Spar nahm sofort nach Bekanntwerden sämtliche Hipp-Gläser aus dem Sortiment, weitere Geschäfte taten dies vorsorglich.

Seither wurden insgesamt fünf manipulierte Babynahrungsgläser sichergestellt - glücklicherweise bevor ein Baby oder Kleinkind den Inhalt gegessen hatte. Ein Glas stammte aus einem Spar-Markt in Eisenstadt. Dieses hatte 15 Mikrogramm Rattengift enthalten. Es soll aber noch ein sechstes Glas aus demselben Markt in Eisenstadt in Österreich in Umlauf sein, auch am Samstag wurde nach diesem noch gesucht.

Seitens des Babynahrungsherstellers habe man sofort, nachdem man das Erpresserschreiben entdeckt hatte, die deutsche Polizei informiert, einen internen Krisenstab eingerichtet und Maßnahmen ergriffen, um die Verbraucher zu schützen, gab Stefan Hipp an. Gegen den Verdächtigen, der nun festgenommen wurde, wird in Österreich vorerst wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung und versuchter absichtlich schwerer Körperverletzung ermittelt. Allerdings steht noch das Gutachten über die Toxizität der Menge im sichergestellten Glas aus. Ergibt sich hieraus, dass ein Baby an der Menge des im Glas enthaltenen Rattengiftes hätte sterben können, könnte gegen den Mann auch wegen versuchten Mordes ermittelt werden. Die deutschen Behörden ermitteln in dem Fall wegen des Verdachts der versuchten Erpressung des Babykostherstellers.