Kurz nach Mitternacht gerieten ein 37-jähriger Mann und eine 30-jährige Frau in ihrer Wohnung in einen heftigen Konflikt, der schließlich in körperlicher Gewalt mündete. Die Frau erlitt dabei Verletzungen im Gesichtsbereich und verständigte umgehend den Notruf. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann zunächst unkooperativ, ehe die Situation weiter eskalierte. Laut Angaben der Beamten verhielt sich der 37-Jährige plötzlich auch aggressiv gegenüber den einschreitenden Polizisten. Er ging auf diese los, versuchte sie aus der Wohnung zu drängen und schlug auf sie ein.

Ins Polizeianhaltezentrum gebracht

Den Polizisten gelang es schließlich, den Mann unter Kontrolle zu bringen und festzunehmen. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Der Mann wird wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.