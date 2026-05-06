Kurt Rath ist jemand, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um seine Sache geht. Der Landesleiter der steirischen Wasserrettung spricht de facto in Rufzeichen: „Wir müssen unseren Kindern wieder schwimmen lernen“, sagt er. Der Appell, den er Jahr für Jahr wiederhole, würde immer mehr an Wichtigkeit gewinnen. Bewegung in die Sache ist jedoch keine gekommen.

Vor 30 bis 40 Jahren war es in Österreich noch üblich, dass Volksschulkinder im Rahmen des Turnunterrichts auch das Freischwimmerabzeichen erwarben. Die Anforderungen dafür sind vom Sportministerium aus klar festgeschrieben: 15 Minuten Dauerschwimmen in beliebigem Stil, ein Sprung ins Wasser aus einem Meter Höhe und die Kenntnis von zehn Baderegeln. Klingt einfach, klingt unkompliziert.

Schulen unter Druck

Die Schwierigkeit liegt aber nicht in den Anforderungen der Prüfung, sondern vielmehr in ihrer Durchführung. „Schulen müssen heutzutage viele unterschiedliche Sportarten anbieten“, sagt Rath. Schwimmen bleibt oft auf der Strecke – auch weil der Aufwand größer ist, als bei Ballsportarten. Anstatt mit den Schülerinnen und Schülern regelmäßig ins Bad zu fahren, würde oft auf den Turnsaal ausgewichen. „Das spart Ressourcen, bringt jedoch Gefahren“, so Rath. Die Forderung, dass jeder bis zum neunten Lebensjahr ein Schwimmabzeichen in der Schule ablegen muss und die Politik das fördert, wurde noch nicht erhört.

Schwimmbäder verschwinden, Nicht-Schwimmer kommen

Hinzu kommt: Das Angebot wird knapper. Österreichweit sinkt die Zahl der Freibäder rapide. Laut einer Umfrage des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KfV) sagen zehn Prozent der Eltern von Nichtschwimmern, dass ein fehlendes Schwimmbad dazu führt, dass sie ihren Kindern Schwimmen nicht beibringen. 2021 waren es vier Prozent. Die Zahl der gänzlich schwimmfreien Familien ist seit 2021 zudem von acht auf 13 Prozent gestiegen.

Auch in Freibädern kommt es immer wieder zu Unfällen © IMAGO/Christoph Hardt

Das Resultat: Aktuell können in Österreich rund 630.000 Personen nicht schwimmen – das entspricht sieben Prozent der Gesamtbevölkerung. Weitere 23 Prozent bezeichnen sich laut Zahlen des KfV als „unsicher bis mittelmäßig“, wenn es ins Wasser geht. Im Jahr 2024 sind hierzulande 39 Personen bei Badeunfällen ums Leben gekommen, drei von ihnen waren Kinder unter 14 Jahren. Rath sagt: Die Zahl trügt. „Menschen, die gerade noch so vom Ertrinken gerettet werden und somit nicht in die Statistik fallen, tragen oftmals schwere Schäden davon.“

Steirische Wasser-Rettung, Landesleiter Kurt Rath © Steirische Wasser-rettung

Meist reichen drei Minuten, in denen das Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt wird, um ein Leben mit schweren Beeinträchtigungen zu führen. Amina Höfinger, Rettungsschwimmerin und Beiratsvorsitzende der Wasserrettung des Samariterbund Österreichs sagt angesichts der Zahlen: „Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe von Wasser spielen. Es reicht auch nicht, dass sich Kinder in Hörweite befinden, denn Ertrinken passiert lautlos.“

Wasserrettung mit mehr Einsätzen

Um Kindern wirklich schwimmen zu lernen und so die Zahl der Badeunfälle zu drücken, braucht es rund zehn Stunden. Zeit, die derzeit in der Schule nur schwer verfügbar ist. Rath geht es also auch darum, dass Eltern wieder mehr Verantwortung für ihre Kinder übernehmen. „Wir leben derzeit in einer Gesellschaft, in der man jede Verantwortung abschiebt und hofft, dass ohnehin die Wasserrettung das Problem löst, wenn etwas passiert“, sagt er. Die Zahl der Einsätze sei in den vergangenen Jahren jedenfalls gestiegen. Nicht nur, weil Kinder nicht mehr schwimmen können, sondern auch weil Erwachsene ihre Kompetenzen überschätzen.

„Die Zahl der Einsätze steigt durch die Dummheit der Menschen“, sagt Rath. Soll heißen: Unsichere Schwimmer stehen am Stand-Up-Paddle in der Mitte eines tiefen Sees und unterschätzen das Risiko. Für den Wasserretter unverständlich. Rath meint, wer kein amtliches Schwimmabzeichen beim Ausleihen von diversen Sportgeräten vorweisen kann, für den sollte eine Schwimmwestenpflicht bestehen. Für Rath steht nämlich fest: „Wasser hat viel mit Spaß zu tun, um den jedoch zu genießen, sollte man die Gefahr minimieren.“