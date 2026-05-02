Zahlreiche Gäste besuchten das Charity-Event „Suppe mit Mucke“

Zum dritten Mal lud der Club 41 Old Table zum Charity-Event „Suppe mit Mucke“ ins STEP Völkermarkt. Für die Musik sorgte Zwakustik. Präsident Josef Malle, der heuer das Zehnjahrjubiläum des Clubs hervorhob, begrüßte zahlreiche Gäste, darunter den Soroptimistinnen-Club Kärnten Unterland Völkermarkt. Im Mittelpunkt stand das Motto „Gemeinsam feiern. Gemeinsam helfen“. Am Buffet standen Suppen regionaler Betriebe, begleitet von einem Schätzspiel. Der Reinerlös kommt sozialen Zwecken in der Region zugute.