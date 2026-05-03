Sein Markenzeichen ist der blaue Stern, sein Song „Tanzschein“ als Party-Hit omnipräsent: Benjamin Gedeon alias Cosmó vertritt Österreich beim Eurovision Song Contest, dem größten Musikwettbewerb der Welt, und ist am Sonntag zu Gast in Ö3-„Frühstück bei mir“. Er spricht mit Claudia Stöckl über seine enge Beziehung zu Mutter Nora, ob er auf Dating-Portalen zu finden ist und seine Erwartungen für den ESC.

Das ist sein Ritual vor jedem Auftritt

Acht Minuten braucht er, um sich den Stern mit blitzblauer Bodypaint-Farbe rund um sein rechtes Auge zu malen, und hat für seinen großen Auftritt auf der ESC-Bühne mittlerweile auch Ratschläge von einem Berufenen bekommen: Tom Neuwirth alias ESC-Siegerin Conchita hat Cosmó Schminktipps gegeben: „Tom hat gemeint, ich soll Eyeliner um das Auge herum verwenden, damit sich die Form durch das Blinzeln nicht verschmiert, und die Spitzen des Sterns dunkler machen, damit er noch mehr Form bekommt. Das werde ich machen und mir auch noch anderes überlegen. Der Stern soll beim Song Contest richtig herausstechen, das ist wichtig für die Kameras.“

In Ö3-„Frühstück bei mir“ spricht der 19-jährige Singer-Songwriter über seine Kindheit, in der er in vielerlei Hinsicht sehr gefördert worden ist, besonders durch seine Mutter. Schon im Alter von vier hat Cosmó begonnen, Musik zu machen und auch viel Sport. „Mit vier Jahren habe ich angefangen zu schwimmen, bin dann später zu einem Triathlon-Verein im Seewinkel gekommen und habe bei Triathlons mitgemacht. Das hat mich einiges gelehrt an Disziplin, Wettkampfgeist und Leistung.“

Außerdem hat seine Mutter mit ihm schon als Sechsjährigem zu meditieren begonnen – bis heute hat sich Cosmo die Meditation als sein Ritual behalten: Vor jedem Auftritt meditiert er gemeinsam mit seiner Band. „Als Kind habe ich natürlich am Anfang nicht verstanden, warum wir ruhig sein müssen – aber die Mama war hartnäckig. Ein paar Jahre später habe ich es begriffen und die Meditation auch angewendet, um Schularbeiten zu schreiben oder für meine Triathlons“, sagt er. Cosmó meint, dass die Meditationspraxis „sicher 90%“ seiner Erfolge ausgemacht habe.

Wie funktioniert der Tanzschein-Tanz?

Zu seiner Mutter Nora Gedeon, die als Juristin bei pharmazeutischen Forschungsprojekten arbeitet, hat Cosmó nach wie vor engen Kontakt: „Sie ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ehrlich gesagt: Ich bin ein ordentliches Muttersöhnchen, aber ich bin stolz darauf“, lacht der ESC-Starter, schließlich hat er „Tanzschein“ auch für sie geschrieben.

Ist Cosmó in einer Beziehung?

Derzeit lebt der geborene Ungar, der in dem kleinen Ort Halbturn im Burgenland aufgewachsen ist, mit seinem Bruder in einer WG in Wien-Leopoldstadt. Als Beziehungsstatus gibt er im Gespräch mit Claudia Stöckl an, dass er Single ist: „Im Alter von 16 hatten meine Freunde plötzlich alle Beziehungen. Ich war schüchtern, hab aber gedacht, dass ich es auch machen muss. Meinen ersten Kuss hatte ich mit 16 Jahren. Mittlerweile habe ich schon mehrere Beziehungen gehabt und Erfahrungen gemacht.“

Ob Single Cosmó auch auf Dating-Plattformen zu finden ist? „Bevor ich für den Song Contest ausgewählt worden bin, war ich dort sicher ab und zu anzutreffen. Derzeit ist mein Kopf aber ganz woanders. In meiner Generation ist es ja verrückt, wie das Kennenlernen läuft. Wir gehen meistens gar nicht mehr aufeinander zu, um zu reden, sondern sagen eher: ‚Können wir unser Instagram austauschen?‘, und dann passieren die ersten Konversationen online auf dem Handy, auch bei mir.“

Das ist Cosmós Lieblings-ESC-Song

Von einer zukünftigen Partnerin erwartet sich der Musiker, der sein Zahnmedizin-Studium für ein Jahr pausiert hat: „Sie soll eine Leidenschaft haben im Leben, dann versteht sie mich besser. Warum ich bis zwei Uhr am Laptop sitze und einen Song schreibe zum Beispiel.“

Und wie sind seine Erwartungen für den ESC? „Wenn die Menschen sagen, dass sie bei meinem ESC-Auftritt getanzt haben und mich und meine Musik weiterverfolgen wollen – das ist mir das Wichtigste, egal welche Platzierung ich haben werde.“