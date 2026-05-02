Unbestimmten Grades verletzt wurde eine 41-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg bei einem Autounfall in Jakling (Stadtgemeinde St. Andrä). Sie kam auf der L143 Ettendorfer Landesstraße aus unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dabei einen Straßenleitpflock sowie einen Verkehrsspiegel, der aus der Verankerung gerissen wurde.

In weiterer Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam im rechtsseitigen Straßengraben auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand. Die Frau konnte das Auto selbstständig verlassen und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Ein Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Führerschein wurde der Lenkerin an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.