Sg. Herausgeber!

Die Entscheidung des Universitätssenates der Uni Wien ist an Jämmerlichkeit nicht zu übertreffen. Ganz offensichtlich ist an dieser Universität ein freies und kritisches Denken nicht erwünscht und das bestätigt auch die permanent schwache Position im internationalen Ranking. Der Jubilar wird diese Farce verkraften können, im Wissen um seine beeindruckende akademische Größe, die ihn längst schon als wahren Giganten der Wissenschaft qualifiziert hat. So bleibt nur mehr die betrübliche Feststellung: „O tempora, o mores!“

Günter Kienreich, Graz