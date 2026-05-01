Zum ersten Mai gehört traditionell auch ein Maibaum dazu. In Mooskirchen wurde der Maibaum aber von Unbekannten in der Nacht auf Freitag mutwillig gefällt.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Mooskirchen berichtete, wurden die Einsatzkräfte um 2.53 Uhr zum Marktplatz alarmiert. Unbekannte hatten nicht nur den Maibaum umgeschnitten, sondern dabei auch für eine schwere Verwüstung gesorgt.

Mehrere Hausfassaden und Dächer beschädigt

Auf dem Marktplatz zeigte sich den Einsatzkräften ein Bild der Zerstörung. Mehrere Hausdächer und Fassaden wurden durch den Vandalenakt beschädigt, ebenso eine Steinstiege. Zudem wurden mehrere Fahnenmasten zerstört und handbemalte Figuren demoliert.

Die Feuerwehr kann aber auch gute Neuigkeiten bekannt geben. Denn der Maibaum in Mooskirchen steht wieder. Die Freiwillige Feuerwehr hat bis in die frühen Morgenstunden gemeinsam mit der Firma Anton Matlas alles gegeben, um den Baum zu reparieren und wieder aufzustellen.

Probleme mit dem Maibaum allerdings bereits beim Aufstellen gab es heuer auch in Krumegg. Trotz einer Absperrung hatte dort ein Auto mit einem Weizer Kennzeichen das Loch für den Maibaum kurzerhand zugeparkt. Das Maibaumaufstellen musste verschoben werden.