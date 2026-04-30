Ein Polizist des Bundeskriminalamts ist in der Steiermark festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Darüber informierte die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag die APA. Gegen den Beamten wird wegen Suchtmittel- und Amtsdelikten ermittelt. Die Festnahme erfolgte bereits am vergangenen Samstag im Bezirk Voitsberg. Mittlerweile ist die Untersuchungshaft über ihn verhängt worden.

Aus kriminaltaktischen Gründen wollen weder Polizei noch Staatsanwaltschaft vorerst weitere Details zum Fall bekannt geben. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, weshalb sich die Staatsanwaltschaft verschlossen gab. Festgenommen wurde jedenfalls nur der Verdächtige und keine weiteren Personen. Der Mann ist in der Justizanstalt Graz-Jakomini in U-Haft.

Zeuge belastet den Polizisten

Laut einem Online-Bericht der „Kronenzeitung“ arbeitete der Polizist als verdeckter Ermittler im Bereich der Drogenkriminalität und werde von einem Zeugen massiv belastet. Der Beamte habe Scheingeschäfte mit Verdächtigen aus der Szene abgewickelt, argumentiert dessen Anwalt Andreas Kleinbichler laut dem Bericht. Das würde auch die angeblichen Funde von Drogenanhaftungen in der Küche des Steirers erklären. Diese seien beim Umfüllen der Drogen entstanden.

Für den Polizisten gilt die Unschuldsvermutung.