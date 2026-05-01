Muchargasse, Marburger Straße, Schloßbergauffahrten, Hofgasse und andere mehr – die Liste der Orte, an denen die Stadt Graz eine Videoüberwachung einführen will, um die Einhaltung von Wohnstraßen oder Fahrverboten zu überwachen, liegt schon lange in der Schublade des Straßenamtes. Mit 1. Mai tritt nun eine Novelle der Straßenverkehrsordnung in Kraft, auf die praktisch alle Städte schon ungeduldig warten: Der Bund ermöglicht damit den Kommunen nämlich genau so ein technisches Zufahrtszonenmanagement.

Konkret heißt das: Videokameras scannen Nummerntafeln von einfahrenden Kfz und gleichen die Daten ab. Wenn eine Berechtigung – als Anrainer, als Zusteller und ähnliches – hinterlegt ist, müssen laut Gesetz die Daten wieder gelöscht werden; wenn keine Berechtigung vorhanden ist, folgt der Strafzettel nach Hause.

StVO-Novelle: Es braucht eine Änderung eines Landesgesetzes für die Umsetzung in Graz

„Wir bereiten alles vor, was in unserem Einflussbereich liegt“, sagt dazu Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Das Problem: Damit die Stadt Graz das umsetzen kann, braucht es eine Anpassung des Landesgesetzes. Und dort hat man es weniger eilig. Zuständig ist Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ), deren Partei im Parlament gegen die Novelle gestimmt hat. Ehe man eine Änderung des Landesgesetzes andenke, „soll die Stadt Graz ihre beabsichtigte Umsetzung darlegen“, heißt es aus ihrem Büro.

Dort hat man „massive Bedenken zur praktischen Umsetzung und auch hinsichtlich des datenschutzrechtlichen Vollzuges“ und sieht einen „massiven Eingriff in die Persönlichkeitsrechte“. Also soll die Stadt dem Land zuerst erklären, wie sie die Überwachung technisch handhaben und dann vollziehen will.

In der Praxis heißt das: Die Umsetzung in Graz wird noch dauern

Das stößt wiederum bei Schwentner auf Verwunderung. „Das Gesetz legt ja genau das fest. Darum wurde so lange darum gerungen, damit der Datenschutz sichergestellt ist. Sonst hätten die Grünen nicht zugestimmt.“

In der Praxis bedeutet das: Weder verschwinden so schnell die umstrittenen Poller in der Marburger Straße, die dort den Durchzugsverkehr draußen halten sollen, noch kommt so schnell eine Überwachung der Muchargasse, die Geidorfs Bezirksvorsteher Hanno Wisiak (KPÖ) einfordert. „Sie muss vom Schleichweg wieder zur Wohnstraße werden, die sie eigentlich ist.“ Schwentners Appell Richtung Land: „Es geht hier nicht um politische Befindlichkeiten, sondern um die Sicherheit der Menschen in Graz.“