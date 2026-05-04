Jedes 100. Kind wird mit einem Herzfehler geboren – im Jahr 2025 waren es unter den 75.718 Neugeborenen in Österreich rund 750 betroffene Kinder und ihre Familien. Herzfehlbildungen sind die häufigsten angeborenen Fehlbildungen – und eine der folgenreichsten: Zwei Drittel der betroffenen Kinder haben ohne einen operativen Eingriff keine Chance auf eine gesunde Kindheit.

Doch es gibt Grund zur Hoffnung: Dank des medizinischen Fortschritts erreichen heute über 90 Prozent der betroffenen Kinder das Erwachsenenalter und haben die Chance auf ein erfülltes Leben. Dennoch benötigen sie und ihre Familien langfristige Unterstützung – medizinisch, sozial und emotional. In Österreich leben heute rund 25.000 Erwachsene mit angeborenem Herzfehler (EMAH), Tendenz steigend.

Michaela Altendorfer © Herzkinder Österreich

Herzfehler im Mutterleib erkennen

Ein zentrales Anliegen des Vereins „Herzkinder Österreich“ ist die Stärkung der Pränataldiagnostik zur Vorsorge. „Entscheidend sind pränataldiagnostische Untersuchungen, die den Herzfehler des Babys bereits im Mutterleib erkennen“, betont Michaela Altendorfer, Präsidentin von Herzkinder Österreich und selbst Mutter eines Herzkindes. „Damit können schon vor der Geburt die richtigen Maßnahmen getroffen werden, die das Kind nach der Geburt vor Sauerstoffmangel mit oft irreparablen Spätfolgen schützen.“

Wird ein Herzfehler rechtzeitig erkannt, können Geburtsplanung, medizinische Versorgung und operative Eingriffe optimal vorbereitet werden – das verbessert die Überlebenschancen und die Lebensqualität der betroffenen Kinder entscheidend. Michaela Altendorfer: „Ein angeborener Herzfehler ist heute dank moderner Medizin kein Todesurteil mehr. Über 90 Prozent der betroffenen Kinder haben die Chance auf ein erfülltes Leben. Dennoch benötigen sie und ihre Familien langfristige Unterstützung.“