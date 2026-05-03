Die Chorgemeinschaft Frauenberg feierte kürzlich ihr 15-jähriges Bestandsjubiläum mit einem Festkonzert in der Wallfahrtskirche Frauenberg. Neben vertrauten Volksliedmelodien wurden dabei auch einige Hits neueren Datums, etwa von Hubert von Goisern, zum Besten gegeben. Auch das Musikertrio „Oid oba guad“ bot so einige Ohrwürmer dar.

26 aktive Mitglieder zählt die Chorgemeinschaft aktuell. Sie kommen zum Großteil aus der näheren Umgebung der Wallfahrtskirche, aber auch aus den Nachbargemeinden Admont, Selzthal und Liezen. Das Repertoire des Chors reicht von lateinischen Messen bis hin zu englischsprachigen Liedern. Auftritte gibt es nicht nur in der Region, es fanden auch schon Konzertreisen, etwa nach Oberbayern oder ins Burgenland statt.