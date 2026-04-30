Rezepte mit Kärntens Superkorn

Hadn, wie man Buchweizen in Südkärnten nennt, ist Tradition, Regionalität und tief in Südkärnten verwurzelt. In diesem umfassenden Kochbuch rund um das heimische Kraftkorn finden sich neben übertragenen Rezepten aus dem Jauntal moderne und vielseitige, glutenfreie Kreationen. Darüber hinaus erfahren Sie mehr über die Geschichte des Buchweizens, der nicht nur als heimisches Superfood, sondern auch als wichtiges Produkt der Kreislaufwirtschaft gilt und ebenso spannend für die Biodiversität ist.

Viel mehr als Sterz: Die Südkärntner halten „ihren“ Hadn und die mit ihm verbundenen Traditionen wie das Hadnfest und Klassiker aus Omas Rezeptfundus (Reindling, Hadnsterz oder Kranznudeln) hoch. Das feine Dreikant-Korn erlebt durch seine positiven ernährungsphysiologischen Eigenschaften eine Renaissance. So finden sich in diesem Buch unkomplizierte Alltagsgerichte, die Menschen weit über die Südkärntner Grenzen hinaus begeistern werden.

Erhältlich auf cookingcatrin.at.