BFC FUTURE EXPO 2026 – Zukunftsoptimismus. Trotz allem.

Am 7. und 8. Mai 2026 findet auf dem Messegelände Klagenfurt erneut die BFC FUTURE EXPO statt – das Bildungs-, Netzwerk- und Karriere-Event für alle, die Zukunft aktiv gestalten wollen.

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr wächst die FEX26 und zieht in die Messehalle 4 der Kärntner Messen. Besucher*innen erwartet ein vielseitiges Programm mit Inspiration, Austausch und neuen Perspektiven.

Was die BFC FUTURE EXPO besonders macht:

• 2 Tage Empowerment & Inspiration

• 90 Impulse in Form von Vorträgen, Talks und Deep Dives mit Top Expert*innen

• Top Speaker*innen zu relevanten Zukunftsthemen

• 30 Aussteller*innen mit innovativen Ideen und Karrieremöglichkeiten

• International Corner mit englischsprachigem Programm

• Mehr als eine Job- und Karrieremesse – ein Ort für Austausch, Vernetzung und neue Perspektiven

Die BFC FUTURE EXPO ist eine Plattform für neue Ideen, Kooperationen und zukunftsorientierte Diskussionen an der Schnittstelle von Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft.

Weitere Infos unter: www.future-expo.at