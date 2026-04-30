„Viele sagen, alles, was sich tue, ist für Fisch, also muss ich jetzt auch etwas für die anderen Sternzeichen tun“, wurde Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler bei der Ehrung von Gerda Rogers von einem Mitglied der Ö3-„Comedy Hirten“ parodiert. Die Star-Astrologin wurde – nicht nur wegen 35 Jahren „Sternstunden“ auf Ö 3– nämlich mit dem Goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet. „Gerda Rogers ist weit mehr als nur eine bekannte Stimme aus den Medien. In den 2010er-Jahren war sie laut Google-Analyse die meistgesuchte Frau Österreichs“, hieß es im Festakt. „Diesmal bin ich von meinen Sternen überrascht worden“, lachte die 84-Jährige, die nicht ans Aufhören denkt.

Die Laudatio hielt ihr Manager Clemens Trischler: „Ihre Sternstunden sind nie nur Horoskope. Sie sind Orientierung. Sie sind Hoffnung. Ein Gedanke für die kommende Woche. Und manchmal einfach ein bisschen Zuversicht“, erklärte er u. a. vor Julia Cencig, Christian Stani, Vera Russwurm, Gernot Blümel, Michael Steinocher, Peter L. Eppinger, Ernst Minar, Sylvia Graf und Eva Pölzl beim Festakt. Rogers sei „eine Ikone, die immer bodenständig und liebenswürdig geblieben ist“. Großer Applaus.

Gerda Rogers mit Manager und Autor Clemens Trischler © Fellner

Mitglieder der „Comedy Hirten“ sorgten für viele Lacher © Fellner