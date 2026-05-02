Bei der Sitzung des Dienststellenausschusses Liezen, der Personalvertretung der Pflichtschullehrerinnen und -lehrer, am Dienstag in Admont kam es zu einem Wechsel. Silvia Jetz, die am längsten dienende Personalvertreterin der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) im Bezirk, legte ihr Mandat zurück. Ihr folgte Angelika Grieshofer, Lehrerin an der VS Liezen, nach.

Im Anschluss an die Sitzung wurden die beiden ehemaligen Vorsitzenden des Dienststellenausschusses, Silvia Jetz und Thomas Käfer von der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG), offiziell verabschiedet. Der amtierende Ausschussvorsitzende Andreas Leeb (FSG) bedankte sich herzlich bei seinen beiden Vorgängern und drückte die Hoffnung auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit über Fraktionsgrenzen hinweg aus.