Gut zweieinhalb Jahre mussten die Weißenbacher ohne Nahversorger auskommen, jetzt darf im Ort wieder eingekauft werden. Und zwar im RegionalRegal, das am heutigen Donnerstag im Beisein zahlreicher Gäste feierlich eröffnet worden ist. Hinter dem Geschäft, das am Dorfplatz eingerichtet worden ist, steht die Dorfgenossenschaft „Ums Egg“ aus Oberösterreich. Sie zeichnet auch für die beiden bereits seit 2021 bestehenden RegionalRegale in Pruggern und Ardning verantwortlich.

Rund 40 Genossenschaftsmitglieder, die sich in der Bevölkerung gefunden haben, und weitere Helfer haben rund 1500 Arbeitsstunden ehrenamtlich investiert, um „ihr“ Geschäft in Weißenbach zu gestalten. Die Räumlichkeiten wurden von der Stadtgemeinde Liezen, die ebenfalls in die Umbauarbeiten eingebunden war, kostenlos zur Verfügung gestellt. Für das Projekt wurden rund 150.000 Euro in die Hand genommen, unter anderem halfen eine Leader-Förderung und Bedarfszuweisungen des Landes bei der Finanzierung.

„Gemeinsam wurde hier etwas Großartiges geschaffen. Das Geschäft schließt in Weißenbach eine Versorgungslücke und ist ein weiterer sozialer Treffpunkt“, erklärte Bürgermeisterin Andrea Heinrich. Ihre Freude über die Eröffnung drückten auch NAbg. und Vorsitzender des Regionalmanagements Liezen, Albert Royer, Brigitte Kieweg aus dem „Ums Egg“-Vorstand und Liezens Vizebürgermeister Raimund Sulzbacher aus.

Geöffnet hat das RegionalRegal künftig von montags bis freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr. Genossenschaftsmitglieder erhalten eine persönliche Zutrittskarte, mit der ein Einkauf auch darüber hinaus möglich ist. Angeboten werden frisches Gebäck und Produkte aus der Region sowie Haushaltsartikel und Waren aus dem Bio-Großhandel.