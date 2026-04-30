Ministerin, Landeshauptmann und Militärkommandant klatschten begeistert im Takt mit, als „Alle Achtung“ ihren Superhit „Marie“ anstimmten. Die Militärmusik Steiermark sorgte für gewaltige Sound-Verstärkung und die Barockfassade des Schlosses Eggenberg gab die prächtige Kulisse. Stimmig wurde am Donnerstag das Militärmusikfestival am 21. und 22. Mai in Graz beworben.

Nach 18 Jahren Pause kehrt das Festival wieder zurück in die Steiermark, nach dem Stadion Liebenau 2008 ist heuer die Stadthalle Austragungsort. Sowohl bei der öffentlichen Generalprobe am Donnerstag (21. Mai) als auch beim Konzert (22. Mai) ist der Eintritt frei, allerdings werden die Besucher um Spenden für „Licht ins Dunkel“ gebeten. Die ORF-Aktion ist seit Jahren Partner des Bundesheeres bei der Ausrichtung des Festivals.

Militärkommandant Heinz Zöllner und Co. klatschen im Rhythmus © Rombold

Wenngleich „Musik in Bewegung“ im Mittelpunkt des rund zweistündigen Programms steht, dreht sich freilich nicht alles um Märsche, zackigen Schritt und kreative Formationen. Es gibt auch Ausflüge ins Sinfonische, in den Pop und Rock. Dafür sorgen etwa Opus-Mastermind Ewald Pfleger, der im Duett mit Christian Kolonovits einen seiner neueren Songs präsentiert. Und „Alle Achtung“, die ja bereits beim Aufsteirern-Festival mit Blasmusik rockten, haben diesmal mit der Militärmusik einen noch wuchtigeren Klangkörper hinter sich. Dazu haben mit den Gruppen aus Ottendorf an der Rittschein und Bad Waltersdorf auch „zivile“ Musikkapellen ihre Auftritte. Getanzt wird ebenso, rund 300 Schülerinnen und Schüler wirbeln unter der Anleitung von Tanzprofi Willi Gabalier über das Hallenparkett. Moderiert wird der Abend von Kathi Wenusch und Norbert Oberhauser.

Musik als Brückenbauer

Für Verteidigungsministerin Klaudia Tanner werden durch die Musik genau jene Brücken gebaut, die es auch für den Frieden braucht. „Vielleicht gibt es dann statt Waffen nur noch Instrumente“, nahm „Alle Achtung“-Frontmann den Ball auf. Mario Kunasek freut sich als Landeshauptmann, Volkskultur-Referent und Ex-Verteidigungsminister gleich dreifach auf das Festival. „Wir haben ja auch 386 Blasmusikkapellen mit knapp 20.000 Musikern in der Steiermark, die Hälfte davon sind unter 30 Jahren alt“, betonte er.

Klaudia Tanner mit Willi Gabalier © HBF/C.Karlovits

Wer es am 21. oder 22. Mai nicht in die Grazer Stadthalle schafft: Der ORF zeichnet die Show auf und sendet sie am 6. Juni (um 22 Uhr), am Nationalfeiertag gibt‘s eine Wiederholung.