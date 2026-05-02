Der Traum vom einsamen Strand – in den Mittelmeerländern erfüllt er sich immer seltener. An den touristischen Hotspots sind viele Küstenabschnitte mit Liegen und Sonnenschirmen regelrecht zugepflastert. Griechenland zieht nun die Reißleine: Besonders schöne und ökologisch gefährdete Strände werden unter Naturschutz gestellt. Die kommerzielle Nutzung wird dort stark eingeschränkt – auch Urlauber müssen also umdenken.

Ein Beispiel für die zügellose Bewirtschaftung ist Elia an der Südküste der Kykladeninsel Mykonos. Die Bucht mit ihrem fast einen Kilometer langen Sandstrand war noch Mitte der 1970er-Jahre ein nahezu unberührtes Paradies, nur über das Meer erreichbar. Fischer brachten mit ihren Kaikis, den traditionellen Booten, die wenigen Badegäste am Vormittag dorthin und holten sie am späten Nachmittag wieder ab.

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Heute bietet sich ein völlig anderes Bild: Schon am Morgen dröhnt Musik aus den Lautsprechern der Strandbars. Fünf-Sterne-Hotels und Villen thronen über der Bucht auf den Felsen. Am Strand ist vor lauter Liegen und Sonnenschirmen kaum noch Sand zu sehen. Bis zu 200 Euro pro Tag verlangen Vermieter für zwei Liegen und einen Sonnenschirm. Wer diese horrenden Preise nicht zahlen will und sein eigenes Handtuch mitbringt, findet am Ende häufig noch ein freies Plätzchen.

So oder ähnlich sieht es an vielen Stränden der griechischen Ferieninseln aus. Nun begrenzt die Regierung die kommerzielle Bewirtschaftung deutlich. Mit sofortiger Wirkung wurden 13 weitere Küstenabschnitte in die Schutzliste der sogenannten „unberührten Strände“ aufgenommen. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten gemeinsamen Erlass des Finanz- und des Umweltministeriums hervor. Damit gelten nun an insgesamt 251 griechischen Stränden strenge Regeln: Verboten sind dort der Verleih von Sonnenschirmen und Liegen, der Betrieb von Imbissbuden und Strandbars, die Nutzung von Wassersportgeräten wie Jetskis und Motorbooten, die Zufahrt mit Fahrzeugen, organisierte Versammlungen von mehr als zehn Personen sowie nervige Musik aus Boxen.

13 neue Strände unter besonderem Schutz

Zu den neu geschützten Gebieten gehören zwei Strände im Nationalpark der Lagune von Messolongi, der Strand von Chalikouna auf Korfu (Bild), drei Strände auf Ano Koufonisi, mehrere Strände bei Chania auf Kreta sowie der Strand von Kastro auf Lefkada. Laut Umweltministerium soll „ein wirksamer Schutz des besonderen ästhetischen, geomorphologischen oder ökologischen Werts sowie die Erhaltung der Lebensraumtypen sowie der Fauna- und Floraarten“ sichergestellt werden. Berichte, wonach Hellas „Hunderte Strände sperrt“, treffen nicht zu. Im Gegenteil: Viele bisher bewirtschaftete und teils kostenpflichtige Strände werden wieder frei zugänglich. Für Urlauber bedeutet das, dass sie Sonnenschirm, Klappstuhl und Proviant mitbringen müssen, da es weder Lokale noch Verleihstationen gibt. Dafür erwartet einen als Urlauber ein Stranderlebnis ohne Rummel.

Unumstritten sind die neuen Regeln nicht. Inselgemeinden verlieren Pachteinnahmen von Strandbetreibern. Früher konnten die Kommunen selbst über Konzessionen für die Bewirtschaftung der Strände entscheiden – ein Verfahren, das nicht immer transparent verlief. Häufig spielten Korruption und kommunalpolitische Klientelwirtschaft eine Rolle. Seit zwei Jahren ist nun die staatliche Organisation für die natürliche Umwelt für die Vergabe von Konzessionen und die Einrichtung der Schutzzonen zuständig. Sie untersteht den Ministerien für Finanzen und Umwelt.