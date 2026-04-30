Die Pflegeberufe bieten Arbeitsfelder mit viel Potenzial für die Zukunft. Ausgezeichnete Berufsaussichten mit guten Verdienst- und Karrieremöglichkeiten sowie guten Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sprechen ebenso für den Pflegeberuf wie ein besonders hohes Maß an Sinnstiftung. Damit die Ausbildung und der Berufseinstieg möglichst gut gestaltet werden können, ist eine professionelle Begleitung der Neueinsteigenden und Berufsumsteigenden besonders wichtig. Die Osttiroler Wohn- und Pflegeheime, das Bezirkskrankenhaus Lienz und die Osttiroler Sozial- und Gesundheitssprengel setzten dafür eine gemeinsame Weiterbildungsinitiative um.

Im Zeitraum Oktober 2025 bis Ende April des heurigen Jahres wurde erstmals eine Weiterbildung für Praxisanleiter und Praxisanleiterinnen in Osttirol durchgeführt. Das Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe (AZW) hat in Zusammenarbeit mit den Osttiroler Wohn- und Pflegeheimen im Wohn- und Pflegeheim Nußdorf-Debant einen Weiterbildungslehrgang für Praxisanleiter – sie führen die praktische Anleitung in sämtlichen Bereichen der pflegerischen Tätigkeit durch – organisiert. Insgesamt haben sich 32 Frauen und 3 Männer berufsbegleitend in 186 theoretischen Unterrichtseinheiten und in zwölf Stunden Praktikum wichtige Kenntnisse für die Begleitung Auszubildender und neue Mitarbeitende bei ihrem Einstieg in den Berufsalltag der Pflege angeeignet. Lehrgangsleiter war Michael Stemberger.