Vom Thermalbad über Panoramasaunen bis hin zum Infinitypool – die WellCard ist der ideale Wellnessbegleiter für alle, die ihre Auszeit unkompliziert erleben möchten. Mit über 700 ausgewählten Top-Partnerbetrieben in 12 Ländern – davon mehr als 300 allein in Österreich – eröffnet die WellCard vielfältige Möglichkeiten für eine Auszeit. Ob ein spontaner Thermenbesuch, ein verlängertes Wochenende zu zweit oder ein ausgedehnter Wohlfühlurlaub – mit der WellCard lässt es sich ganz entspannt abtauchen.

Diese Vielfalt macht Österreichs beliebtesten Wellnessgutschein auch zur idealen Geschenkidee. Die Auswahl ist dabei genauso flexibel wie die WellCard selbst: von der klassischen Gutscheinkarte mit attraktiver Geschenkverpackung über den sofort verfügbaren Print@Home-Gutschein bis hin zu hochwertigen Geschenkboxen – auf Wunsch ergänzt durch exklusive SPA-Produkte „Made in Austria“.

Jede WellCard lässt sich mit einer persönlichen Grußbotschaft individualisieren und wird so zu einem aufmerksam ausgewählten Geschenk, das nachhaltige Freude und unvergessliche Wellnessmomente ermöglicht.

Nicht warten: Aktuell gibt es für Club-Mitglieder eine 10 % Ermäßigung auf den Neukauf von WellCard-Produkten!

Die WellCard kurz & knapp:

Flexibel einlösbar für Eintritte, Übernachtungen uvm. in über 700 Thermen, Day Spa‘s & Wellnesshotels

Mit Wunschguthaben von 10 bis 2.500 Euro

Als hochwertige Gutscheinkarte per Post, sofort als Print@Home per E-Mail oder in der schönen Geschenkbox

30 Jahre gültig und 10% Guthaben-Bonus on top bei jeder Wiederaufladung

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