Nicht dass ich einen solchen Ausblick auf den Traunstein kleinreden will. Vom Restaurant „Bootshaus“ blickt man auf seine erhabene Westseite mit ihrer markanten, steil aufragenden Form, die ihn zu Recht zu einem der bekanntesten Berge Österreichs macht. Aber: Was im Zuge der nächsten Stunden passiert, ist erstaunlich: Der Traunstein rückt mehr und mehr in den Hintergrund, und stattdessen verliert sich mein Blick zunehmend auf der spiegelnden Oberfläche des Traunsees.

Gedämpfter Zander, Kürbiskern-Miso und Vogelmiere. © Lucas Palm

Das hat einen Grund: Das Sieben-Gänge-Menü (239 Euro), das Küchenchef Lukas Nagl serviert, besteht zum Großteil aus den unsichtbaren Schätzen, die sich im tiefsten See Österreichs befinden: Forellen, Reinanken, Aalrutten, sogar Krebse. Selten, eigentlich noch nie habe ich eine solche Einheit zwischen einem Menü und den Geheimnissen der umliegenden Natur erlebt.

Lauch aus der Salzkruste, Forellenkaviar und Brennnessel. © Lucas Palm

Zur Veranschaulichung: Als Happen vorab serviert Nagl ein Erdäpfel-Nigiri mit roher Reinanke, die als Paradefisch des Traunsees gilt. Zwei jahrhundertealte Grundnahrungsmittel der Region werden dadurch neuartig, aber durch und durch puristisch interpretiert. Beeindruckend. Dasselbe gilt für ein Tartelette mit einer herzhaften Masse aus Aalrutte-Leber und selbst gepflückten Felsenbirnen.

Stör, Petersilienwurzel mit schwarzer Ribisel. © Lucas Palm

Es folgen ein vollmundiger Hechtrogen-Toast und feine Knackerwürste aus Karpfen – allesamt augenöffnende Offenbarungen dessen, was mit heimischem Süßwasserfisch möglich ist. Der erste Höhepunkt des Menüs dann: die süß-zarten Flusskrebsschwänze aus der Traun, die in einem faszinierenden Sud mit komplexen Malz- und Zitrusnoten schwimmen. Die Freude an diesem Weltklasse-Gericht ist umso größer, als dass man der Natur damit etwas Gutes tut: Bei den Flusskrebsen handelt es sich um die invasive Art der Signalkrebse, deren Bestand alles andere als gefährdet ist – und die gegessen gehören.

Nigiri, Erdäpfel, Reinanke. © Lucas Palm

Sein Händchen für Gemüse demonstriert Nagl dann mit Gerichten wie dem gedämpften Zander. Der Zander ertrinkt in grünen Texturen, in denen die so sträflich unterschätzte Vogelmiere mit süßlich-frischen Noten tonangebend ist. Und dann wäre da noch der milde Porree im Salzteig gegart dem der Forellenkaviar einen gekonnten Salz-Kick verpasst.

Kongenial zur Küche von Nagl sorgt Spitzensommelière Katharina Gnigl für eine Weinbegleitung, die – auch dank steirischer Weine wie etwa dem „Ried Kapellenweingarten 2021“ vom Sattlerhof – treffsicherer nicht sein könnte.