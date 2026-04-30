Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen am Mittwoch nicht angetastet. Vor dem Hintergrund von Energiekrise und Inflationssorgen infolge des Iran-Kriegs stimmte die Mehrheit des Zentralbankrates für die Beibehaltung des Leitzinses in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent.

Ein Zinsentscheid steht am heutigen Donnerstag auch bei der Europäischen Zentralbank an. Dabei dürfte die Notenbank den für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins erneut bei 2,0 Prozent belassen. Zwar hat der Iran-Krieg die Inflation im Euroraum nach oben getrieben auf 2,6 Prozent im März und damit weit über das mittelfristige Inflationsziel der EZB von 2,0 Prozent. Doch Ökonomen gehen davon aus, dass die Notenbank weitere Daten abwartet, um die Folgen des Iran-Krieges besser beurteilen zu können. Spannung verspricht die Zinssitzung dennoch – mehr denn je werden jede Aussage und etwaige Zwischentöne von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf die Goldwaage gelegt werden.

In einer Zwickmühle

Dass die EZB notfalls bereit wäre zu handeln, hat Lagarde mehrmals betont. Der Krieg im Nahen Osten werde sich kurzfristig durch höhere Energiepreise „erheblich auf die Inflation auswirken“, warnte sie kürzlich beim Internationalen Währungsfonds (IWF). Allerdings würden höhere Zinsen Kredite für Firmen und Verbraucher verteuern. Die EZB steckt in einer Zwickmühle: Erhöht sie die Zinsen, um die Inflation einzudämmen, läuft sie Gefahr, die Wirtschaft abzuwürgen. Auf den Märkten wird derzeit davon ausgegangen, dass die EZB die Zinsen heuer zwei bis dreimal erhöhen wird – das erste Mal wahrscheinlich im Juni.