Nicht Wien, nicht Innsbruck und auch nicht Oberwart: Im Februar verkündete TV-Mürz-Redakteur Horst Gründler aufgeregt, dass der Eurovision Song Contest 2026 in Mürzzuschlag stattfinden wird. Freilich handelte es sich dabei nur um einen Scherz. Der Beitrag wurde bei der Mürzer Faschingsshow gezeigt.

Nun wurde aus dem Spaß gewissermaßen Realität, denn die Stadtgemeinde ist neben Graz und Lieboch eine von drei steirischen Städten, in denen am Samstag, dem 16. Mai, ein offizielles Public Viewing des Song-Contest-Finales stattfindet. Der Musikwettbewerb erreicht jährlich mehr als 180 Millionen Menschen und wird heuer zum 70. Mal ausgetragen.

Das Public Viewing findet im Stadtsaal statt © KLZ / Moritz Prettenhofer

„Damit bieten wir Leuten die Möglichkeit, den Song Contest nicht nur zu Hause anzuschauen, sondern mit Gleichgesinnten, die ihn genauso lieben“, sagt Wolfgang Farnleitner von der Mürzzuschlag Agentur. Er und seine Kollegin Bettina Mattausch kümmern sich um die Organisation.

Eintritt frei

Die Buchmacher sehen eine Titelverteidigung zwar nicht herbei, der österreichische Beitrag des Sängers Cosmó wird aber jedenfalls im Finale in Wien zu sehen sein, da der Gastgeber stets für das Finale qualifiziert ist.

In Mürzzuschlag ist der Eintritt für das Public Viewing indes frei, der Einlass beginnt um 19 Uhr. Für Snacks und Getränke ist außerdem gesorgt, wie es heißt. Allerdings verweist Farnleitner darauf, dass aus organisatorischen Gründen eine Anmeldung über das Anmeldeformular auf der Website der Stadt erforderlich ist.