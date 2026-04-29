Rap als wortgewaltige Gesellschaftskritik

Er sieht sich als Antikapitalist, Antiimperialist und Antifaschist. Der deutsche Rap-Star DISARSTAR ist am 29. Mai im Burghof Klagenfurt live zu erleben. Seine Musik ist von Street-Credibility gekennzeichnet und er nutzt seine Kunst, um kritisch über gesellschaftliche Themen zu reflektieren. Seine Songs und Alben erreichen regelmäßig vordere Plätze in den deutschen Charts. Nach Rauswurf aus dem Elternhaus mit 15 Jahren, Alkohol- und Drogenkonsum und einer Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung begann er, sein Leben und die sozialen Voraussetzungen dafür zu reflektieren und sich mit der „Abkehr von Substanzmissbrauch und der Hinwendung zur Sinnsuche“ zu beschäftigen.

Seine politische Ausrichtung als Marxist wird auch in seinen Liedtexten deutlich. Er kritisiert häufig soziale Ungleichheit, Kapitalismus, Faschismus und Polizeigewalt und thematisiert die Wechselwirkungen von Armut, Gewalt und psychischen Erkrankungen. Sein Logo ist ein roter Stern, den er auch als Tattoo trägt. Gleichzeitig ist DISARSTAR sich des Widerspruchs seines Lebens innerhalb des kapitalistischen Systems bewusst: „Ich kritisiere den Kapitalismus und diese Kritik kannst du dir bei Amazon kaufen.“

Weitere Infos und Tickets unter klagenfurtfestival.com