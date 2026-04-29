Ein beeindruckender Konzertabend ging kürzlich unter der Patronanz des Rotary Clubs im Zentrum Feldbach über die Bühne: 60 Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums sorgten für ein musikalisches Erlebnis und begeisterten knapp 300 Besucherinnen und Besucher.

Das Orchester bot ein fulminantes Programm. Dieses reichte von Johann Strauss Sohn über Dmitri Schostakowitsch, Jaromír Vejvoda und Nino Rota bis hin zu John Williams, den Brüdern De Angelis und Giuseppe Verdi. Ergänzt wurde das Repertoire durch einige Kompositionen und Arrangements von Orchesterleiter und Dirigent Reinhard Summerer. Darunter war beispielsweise die Komposition „Ice Games“.