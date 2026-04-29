Neustart im Volkskino Klagenfurt: Ab 1. Mai wird das Haus im Stadtteil St. Ruprecht unter der Führung von Filmemacher Robert Schabus wieder hochkarätige internationale und nationale Arthouse-Filme zeigen. „Wir veranstalten Filmgespräche, Premierenabende und werden im Bildungs- und Kulturbereich Kooperationen suchen“, kündigt Schabus an. Das Café wurde renoviert, denn „Kino ist ein sozialer Ort. Ein Ort, um sich zu treffen, gemeinsam zu schauen und sich auszutauschen.“ Beibehalten wurde das Programmheft, das auch weiter an die Abonnenten ausgeschickt wird, auf der neuen Website kann man sich außerdem für den Newsletter anmelden. Und auch das Open-Air-Kino im Klagenfurter Burghof wird es im Sommer (18. Juli bis 27. August) wieder geben.

Robert Schabus leitet nun das neue Volkskino © Puch Johannes

Gestartet wird unter anderem mit Harald Friedls „Wahlkampf“ (17.30 Uhr), der Regisseur hat dafür den SPÖ-Chef und nunmehrigen Vizekanzler Andreas Babler während des letzten Nationalratswahlkampfes begleitet und wird bei der Präsentation im Volkskino anwesend sein. Für ein Eröffnungsfest habe jetzt die Zeit gefehlt, aber am 15. Oktober wird das Volkskino 100 Jahre alt: „Da werden wird dann feiern“, kündigt Robert Schabus an.