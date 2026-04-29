Zu ihrer Zeit war sie ein Superstar, später geriet sie, wie viele Malerinnen ihrer Zeit, in Vergessenheit: Artemisia Gentileschi (1593-1654). Im letzten Jahrzehnt entdeckten der Kunstmarkt und Museen die Qualität der Künstlerin neu. Seitdem gibt es bei Versteigerungen ihrer Gemälde nicht selten Bietergefechte. Das am Dienstag im Wiener Dorotheum versteigerte Werk ist aber dann doch noch einmal außergewöhnlich: Der abgebildeten Maria Magdalena fehlt schlichtweg der Kopf und der Oberkörper – aus der Leinwand ausgeschnitten. Vermutet wird, dass dieser Teil des Bildes „in den Wirren der Nachkriegszeit herausgeschnitten wurde“, so das Dorotheum.

Zum Nachteil gereichte das dem Bild nicht, bei der Altmeister-Auktion erzielte es am Dienstagabend einen Preis von 837.500 Euro, eine enorme Abweichung vom Schätzpreis, der im Vorfeld zwischen 100.000 und 150.000 Euro festgelegt worden ist. Wie das Gemälde einst ausgesehen haben mag, sieht man im Palazzo Pitti in Florenz: Eine ähnliche Gentileschi-Version der Maria Magdalena hängt im Palazzo Pitti in Florenz.