So aufregend der Beginn der Bilanzpräsentation ist, so bedächtig geht es anschließend weiter. Auf den Feueralarm in der Grazer Zentrale der Volksbank Steiermark AG folgt die rasche Entwarnung und die Vorstellung von „sehr soliden Zahlen“, wie Generaldirektorin Monika Cisar-Leibetseder einleitend schildert. Trotz „herausfordernder Rahmenbedingungen“ habe man nahezu durch die Bank Zuwachsraten verbucht, so Cisar-Leibetseder.

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Vergleich mit dem Vorjahr um 2,1 Prozent und betrug 2,894 Milliarden Euro. Die Kreditvergabe wurde um 2,2 Prozent gesteigert, bei den Einlagen – Giro-, Spar- und Termineinlagen – macht das Plus 3,3 Prozent aus. Recht deutlich, um 14,81 Prozent, ist das Wertpapiergeschäft angewachsen. Das operative Betriebsergebnis kam bei 30,2 Millionen Euro zu liegen, die Kernkapitalquote liegt stabil bei 18,3 Prozent. Der Nettozinsertrag indes sank im Vergleichszeitraum aufgrund der sinkenden Zinsspanne und der Entwicklung des Zinsniveaus um 7,48 Prozent.

Volksbank-Spitze: Hannes Zwanzger und Monika Cisar-Leibetseder © Volksbank Steiermark AG

Mit entsprechenden Argusaugen blickt die Volksbank-Spitze am Donnerstag nach Frankfurt und auf die aktuelle Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. War infolge des Iran-Kriegs und steigender Energiepreise geraume Zeit mit einem Anheben der Leitzinsen gerechnet worden, ist das nun keine ausgemachte Sache mehr.

Zinssitzung der EZB am Donnerstag

„Es wird heuer leichte Anpassungen geben“, sagt Volksbank-Vorstandsdirektor Hannes Zwanzger. Mit einer „kurzfristigen, schnellen“ Reaktion der EZB rechnet er aber nicht. Diese wäre auch nicht geschickt, so der Finanzmarktexperte. Aktuell steige die Inflation wegen einer „Angebotsverknappung, aber nicht wegen einer überbordenden Geldmenge, die im Umlauf ist“. Nachhaltiger sei es, den Preiszuwächsen per „verändertem Konsumverhalten“ zu begegnen.

Klar sei: Steigende Zinsen würden unmittelbar auf neue private Wohnbaukredite drücken. Also just ein Segment, das bei der Volksbank – im Gegenzug zu den Finanzierungen gewerblicher Immobilien – wieder anzog. Vom „besten Jahr im privaten Wohnbau“ sprechen Cisar-Leibetseder und Zwanzger gar mit Blick auf 200 Millionen Euro an vergebenen Wohnbaukrediten in 2025. Dazu geführt hätten ein „Nachholeffekt und gutes, eigenes Timing“, sagt Zwanzger.

Kreditbearbeitungsgebühren? „Wollen Gerichte vermeiden“

„Keine großartige Freude“, so Monika Cisar-Leibetseder, habe man naturgemäß mit der angedachten Verlängerung der erhöhten Bankenabgabe, die bei der Volksbank Steiermark zurzeit mit knapp einer Million Euro pro Jahr aufschlägt. „Auf Banken hinzuhauen ist einfach“, sagt die Generaldirektorin, „aber bei unserem Geschäftsmodell ist so eine Abgabe kontraproduktiv. Wir lassen das Geld ja ohnehin in Österreich“. Wie die Volksbank Steiermark mit dem in der Branche heiß diskutierten Thema der Rückforderung von Kreditbearbeitungsgebühren umgeht? Cisar-Leibetseder: „Wir wollen gerichtliche Auseinandersetzungen vermeiden und suchen gemeinsam mit unserer Kundschaft immer nach Lösungen“.