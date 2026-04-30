Nach vier Jahren spielt das Johann Strauss-Ensemble der Wiener Symphoniker nun zum zweiten Mal in Leoben – und das für den guten Zweck. Bei einer Benefiz-Matinee der Herren des Kiwanis Clubs Leoben spielt das Ensemble in der Besetzung jenes Orchesters, mit dem Walzerkönig Johann Strauß im Jahr 1844 seine Karriere begann.

Das Benefiz-Konzert findet auch mit Leobener Beteiligung statt. Sopranistin Corina Koller, die aktuell an der Grazer Oper engagiert ist, und Stefan Tomaschitz, Soloflötist der Wiener Symphoniker und Mitglied im Strauss-Ensemble, sind mit dabei. Unter dem Motto „Frühling aus Wien“ wird ein buntes Programm bekannter Melodien aus der Zeit des Walzerkönigs und seiner Söhne geboten.

Die Sopranistin Corina Koller stellt sich auch in den Dienst der guten Sache © Simon Petek

Mit dem Erlös der Matinee will der Kiwanis Club Kinder in der Region unter dem Motto „Wir dienen den Kindern der Welt“ unterstützen. Diesmal soll ein besonderer Tag im Tiergarten Schönbrunn für benachteiligte Kinder in der Region ermöglicht werden.

Karten für die Matinee um 28 Euro sind bei allen Mitgliedern des Kiwanis Clubs Leoben, im Büro der LCS-Verwaltung im zweiten Stock, im Zentralkartenbüro Live Congress Leoben und unter der Telefonnummer +43 677 63087561 erhältlich.