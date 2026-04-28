Gleich zu zwei Tierrettungen musste die Freiwillige Feuerwehr Passail in den vergangenen Tagen ausrücken. Montagnachmittag stürzte ein Kalb nahe seiner Weide im Ortsteil Hart in einen Wassergraben und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Der Besitzer alarmierte daraufhin die Feuerwehr.

Der Tierarzt untersuchte den Bruchpiloten © FF Passail

„Aufgrund des weichen Bodens steckte das Kalb im Schlamm fest. Zuerst haben wir versucht, es mit zwei Endlosschlingen aus dem Graben zu heben, das hat allerdings nicht geklappt“, erklärt Einsatzleiter Daniel Schinnerl von der FF Passail. Mittels Seilwinde konnte das Kalb dann rasch aus seiner misslichen Lage befreit werden. Der Tierarzt wurde verständigt und untersuchte das Tier. Es war unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Aus 17 Metern Höhe musste eine Katze gerettet werden © FF Passail

Nur wenige Tage davor wurde die Feuerwehr zur Rettung einer Katze in Gaasberg gerufen. „Die Katze saß seit zwei Tagen auf einem Laubbaum in 17 Metern Höhe fest und kam nicht mehr runter“, erzählt Schinnerl. Eine dreiteilige Schiebeleiter wurde aufgestellt und die Katze mit Leckerlis angelockt. Auch sie konnte unbeschadet an die Besitzerin übergeben werden.