Die Lichter werden gedimmt, dann durchzucken Farbblitze den Raum. Berge leuchten auf, Seen beginnen zu schimmern – und plötzlich erwacht Kärnten im Miniaturformat zum Leben. Ein animiertes Video führt durch die Geschichte des Landes. Was seit über einem Jahrhundert als beeindruckendes Abbild Kärntens gilt, schlägt nun ein neues, digitales Kapitel auf.

Mit rund 130.000 Euro wurde das historische Relief umfassend modernisiert und technisch auf den neuesten Stand gebracht. Museumsdirektor und Kurator Andreas Kuchler hebt dabei vor allem die Qualität der Umsetzung hervor: „Die größte Leistung zeigt sich nicht sofort auf den ersten Blick – sie steckt in den vielen Details im Hintergrund.“ Gerade darin liege die Stärke des Projekts: „Das Echte ist bei uns das Modell – alles Digitale baut darauf auf.“

Ziel der Erneuerung ist es, das Denkmal nicht nur zu bewahren, sondern es auch neu erlebbar zu machen – als Lehrfeld für Schulen, als Anziehungspunkt für Touristen und als Ort, an dem Kärnten greifbar wird.

Bei der Präsentation zeigte sich Villachs Kulturreferentin und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ) zufrieden. Die Investition sei notwendig gewesen: „Es war ein großes Anliegen der Stadt, diesen historischen Anker in die Moderne zu führen und vor allem junge Menschen anzusprechen.“

Flug von der Gerlitzen zum Ossiacher See

Wie das gelingt, wurde vor Ort demonstriert. Direktor Felix Kucher vom Peraugymnasium kam mit seinen Schülerinnen und Schülern, um die neuen Angebote zu testen. Mittels Augmented Reality verschmelzen reale Landschaft und digitale Inhalte. Eine Adler-Dame führt zu Ausflugszielen und begegnet Sagenfiguren wie dem Lindwurm – kindgerecht und mehrsprachig. Ergänzt wird das Erlebnis durch eine Virtual-Reality-Brille, die einen Flug von der Gerlitzen bis zum Ossiacher See ermöglicht.

Sichtbarer sind hingegen die technischen Neuerungen: Sieben Hochleistungsbeamer sorgen für Projektionen in Kinoqualität, die alte Anlage wurde nach zehn Jahren ersetzt – allein dafür flossen rund 90.000 Euro. Parallel dazu wurde auch analog investiert: Ein Restaurator ergänzte die Koralmbahn detailgetreu mit historischen Farben, abgestimmt mit dem Bundesdenkmalamt.

Mit einer Fläche von 182 Quadratmetern gilt die Landschaftsplastik als größte ihrer Art in Europa. Und sie wird immer beliebter: Die Besucherzahlen steigen kontinuierlich, zuletzt um mehr als sechs Prozent. Gerade bei Schlechtwetter bietet das Relief eine Alternative in der Villacher Altstadt – auch für Nutzer der Kärnten Card.

Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) sieht darin ein gelungenes Beispiel für die Ausflugszieloffensive des Landes, die das Projekt mit 50.000 Euro unterstützt hat. „Gerade für Kinder sind Größenverhältnisse schwer vorstellbar. Hier wird Geografie begreifbar – im wahrsten Sinne des Wortes“, so Schuschnig.

Sechs Monate dauerte die Umsetzung des Projekts. Herausgekommen ist ein Zusammenspiel aus Geschichte und Gegenwart, aus Handwerk und Hightech. Oder, wie es bei der Eröffnung spürbar wurde: ein Ort, an dem Kärnten nicht nur gezeigt, sondern erlebt werden kann.