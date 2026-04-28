Die staatliche Autobahnholding Asfinag hat 2025 einen Überschuss von 840 Millionen Euro erwirtschaftet. Die Mauteinnahmen stiegen im Vorjahr um 8,2 Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro. Wobei Vignetten mit 655 Millionen Euro um 7,5 Prozent mehr einbrachten als 2024. Die Einnahmen aus der Streckenmaut stiegen um 11,6 Prozent auf 263 Millionen Euro. Der Schwerverkehr brachte mit knapp 1,8 Milliarden Euro um 7,9 Prozent mehr ein als 2024.

Vignette wurde teurer

Die Vignette wird es 2027 nur noch in digitaler Form geben. Die digitale Vignette kann an 3500 Vertriebspunkten und an 100 Automaten an 34 Standorten erworben werden. Heuer soll das Vertriebsnetz erweitert werden. Im Vorjahr erhöhte die Asfinag die Preise, etwa für die Pkw-Jahresvignette um 7,7 Prozent auf 103,80 Euro. Damit konnte der Überschuss um 14,4 Prozent gesteigert und der Ergebnisrückgang des Jahres 2024 auf 734 Millionen Euro wieder ausgeglichen werden.

Mehr Eigenkapital, mehr Schulden

Die Eigenkapitalquote stieg im Vorjahr um einen Prozentpunkt auf 48 Prozent, allerdings stiegen auch die Netto-Schulden um 180 Millionen Euro auf 10,74 Milliarden Euro. Rund 251 Millionen Euro flossen als Steuern an den Staat, nach 219 Millionen Euro ein Jahr zuvor. 305 Millionen Euro gingen als Dividende an den Bund, rund 20 Prozent mehr als im Jahr 2024. Seit 2011 summierten sich die Dividenden laut Öamtc auf 2,5 Milliarden Euro. Ohne die Dividendenzahlung wären die Schulden der Autobahngesellschaft laut Öamtc um ein Fünftel niedriger.

33 Milliarden gefahrene Kilometer im Jahr

Die „Gesamtfahrleistung“ von Pkw und Lkw auf Österreichs Schnellstraßen und Autobahnen ist nur um 0,3 Prozent auf rund 33 Milliarden Kilometer gestiegen, sagt Asfinag-Vorstandsdirektor Herbert Kasser. Wobei der Lkw-Verkehr als verlässlicher Indikator für die wirtschaftliche Lage gilt.

Im Vorjahr investierte die Autobahngesellschaft 1,6 Milliarden Euro in die Modernisierung des Autobahnen- und Schnellstraßennetzes. Davon entfielen 632 Millionen Euro auf Neubau und Investitionen sowie 929 Millionen Euro auf die Sanierung. So wurden der Ofenauer- und der Hiefler-Tunnel sowie die Tunnelkette Werfen saniert. Der zweite Streckenabschnitt der S7 wurde ebenso errichtet wie die zweite Röhre des Karawankentunnels.

Bis 2031 Investitionen von 12,5 Milliarden Euro geplant

Heuer sollen mehr als zwei Milliarden Euro investiert werden, wobei mit 1,17 Milliarden Euro der Schwerpunkt erneut bei der kostenintensiven Sanierung liegen soll. Das bedeute, dass heuer mit weniger Gewinn und einer höheren Neuverschuldung zu rechnen ist, teilen Kasser und sein Kollege Hartwig Hufnagl mit.

Bei der Auftragserteilung setzt die Autobahngesellschaft seit 2015 auf das Bestbieterprinzip. In den vergangenen zehn Jahren gab es 1.248 Vergabeverfahren, für die 4706 Angebote vorgelegt wurden. Das Vergabevolumen beziffert Asfinag-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl mit 11,1 Milliarden Euro. Bis 2031 sollen von der Asfinag insgesamt 12,5 Milliarden Euro in die heimische Infrastruktur investiert werden.