Seit Herbst steht mit dem Postbus Shuttle Oberes Drautal den Gemeinden Berg im Drautal, Dellach im Drautal, Irschen und der Marktgemeinde Greifenburg ein bedarfsorientiertes Verkehrsangebot zur Verfügung. Ab Mai startet dieses Angebot nun auch in der Gemeinde Oberdrauburg und sorgt damit für weitere 56 Haltepunkte in der Region. „Das Postbus Shuttle Oberes Drautal bindet die Region optimal an das landesweite Öffi-Netz an und stärkt damit die Erreichbarkeit im ländlichen Raum. Mit diesem On-Demand-System schaffen wir ein flexibles Mobilitätsangebot, das den Menschen in Oberdrauburg direkt vor der Haustür zur Verfügung steht“, betont Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig.

Das Postbus Shuttle ist eine gemeinsame Initiative der beteiligten Gemeinden, des Landes Kärnten und des Verkehrsverbundes Kärnten (VKG). Es ergänzt den bestehenden öffentlichen Verkehr im Oberen Drautal und sorgt so für mehr Flexibilität im Alltag. Fahrten können individuell gebucht werden – ohne fixe Fahrpläne, einfach per App oder telefonisch. „So sind die Menschen auch abseits der Hauptstrecken bequem und flexibel unterwegs, auch ohne eigenes Auto“, ergänzt Schuschnig.

Kostenaufwand und Zielgruppe

Die jährlichen Kosten für das Angebot in Oberdrauburg belaufen sich auf rund 70.000 Euro, wovon das Verkehrsreferat des Landes rund 62.000 Euro übernimmt. Bürgermeister Stefan Brandstätter freut sich über das neue Angebot in der Gemeinde: „Die Ausweitung des Postbus Shuttles auf Oberdrauburg ist ein Meilenstein für unsere Mobilität. Damit stärken wir die Lebensqualität der Bevölkerung und bieten unseren Touristen eine flexible, moderne Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz ohne eigenes Auto.“

Die Kosten für das Postbus Shuttle Oberes Drautal liegen bei über 300.000 Euro pro Jahr, die ebenfalls zum überwiegenden Teil (87 Prozent) vom Verkehrsreferat zur Verfügung gestellt werden. „Vor allem in ländlichen Regionen spielen bedarfsgerechte Mobilitätsangebote eine entscheidende Rolle. Sie tragen dazu bei, die Lücke zur „letzten Meile“ zu schließen, verbessern die Anbindung an wichtige Verkehrsknotenpunkte und steigern somit die Lebensqualität der Menschen vor Ort. Das Shuttle ergänzt den öffentlichen Verkehr sinnvoll und bietet einen Mehrwert für Pendler, Schüler, Senioren und Gäste“, hebt Schuschnig hervor.