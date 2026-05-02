Der Hunderter ist etwas Besonderes und diesen feiert der Wintersportclub Aflenz heuer mehrmals: Einerseits beim Jubiläumsfest Ende Juni, bei dem gleich mehrere Aflenzer Vereine ihren Jahrestag begehen, und andererseits beim offiziellen Festakt Mitte Oktober. Bereits am Freitag, dem 8. Mai findet auch die Generalversammlung und Sportlerehrung des Steirischen Skiverbandes in der Gemeinde statt, bei der Athletinnen und Athleten von Rang und Namen erwartet werden. Auf der Einladungsliste stehen unter anderem Cornelia Hütter, Julia Scheib und Mika Vermeulen.

Bereits 2012 war Aflenz Veranstaltungsort der Sportlerehrung, bei der unter anderem Klaus Kröll und Daniela Iraschko-Stolz ausgezeichnet wurden. Die Vorfreude auf nächste Woche ist bereits groß. „Insgesamt sind 60 Sportler eingeladen“, erzählt WSC-Obmann Günter Krenn. Er ist in der 100-jährigen Historie erst der siebte Mann an der Spitze des 1926 gegründeten Clubs, übt das Amt selbst seit 2013 aus und wühlt sich derzeit durch die zahlreichen Vereinsunterlagen, die sich im Laufe der Vereinsgeschichte angesammelt haben. Bis Herbst möchte er daraus eine Festschrift verfassen.

Aflenz war Skisprung-Hotspot

Das umfangreiche Archiv umfasst Dutzende Ordner mit Ergebnislisten, Zeitungsberichten und Bildern aus vergangenen Zeiten. Vieles dreht sich um das Skispringen auf der Schanze im Bürgergraben, als Aflenz noch als das „Davos der Steiermark“ bezeichnet wurde. Die Gemeinde war einst Austragungsort für internationale Wettkämpfe, zu denen Tausende Besucherinnen und Besucher kamen. Wenn es auch von der 1923 erbauten Sprungschanze heute keine Spuren mehr gibt, Pläne ihres Profils sind bis heute erhalten geblieben.

Im Bürgergraben wurden einst Weiten gejagt © Archiv WSC Aflenz

Nachdem 1958 noch die Alpinen Staatsmeisterschaften im Skilauf in Aflenz stattfanden, wurde fünf Jahre später das Kapitel des Skisprungs für immer geschlossen und die Schanze abgerissen. In den Folgejahren fokussierte sich der Verein auf das Skifahren und Rodeln. In letzterer Disziplin brachte der WSC bekannte Persönlichkeiten hervor, wie etwa den Rennrodler Albert Graf, der bei den Olympischen Spielen 1980 in Lake Placid im Einsitzer auf den neunten Platz fuhr, und Michelle Diepold, die 2016 Juniorenweltmeisterin im Naturbahnrodeln wurde.

Mittlerweile Ganzjahresverein

Zuletzt war der Verein von der Schließung des Skigebiets Aflenzer Bürgeralm unmittelbar betroffen. „Für das Vereinsleben ist es im Sommer kein Problem, im Winter aber schon“, sagt Krenn. Er befürchtet dadurch auch Auswirkungen auf die Mitgliederzahlen. Aktuell zählt der Verein 377 Mitglieder und ist einer der größten Skiclubs der Steiermark. Für das Training fährt man schon indes schon länger ins benachbarte Turnau. „Wir hatten dort perfekte Bedingungen“, sagt Krenn über die vergangene Wintersaison.

Die Sesselliftanlage auf die Bürgeralm steht seit letztem Jahr still © KLZ / Markus Lösel

Wie die meisten Skigebiete fokussiert sich auch der Wintersportclub mittlerweile aber nicht mehr nur auf die kalte Jahreszeit. „Wir sind ein Ganzjahresverein“, so der Obmann. So nahm der WSC Aflenz zuletzt unter anderem am Grazathlon teil und unternimmt mehrmals jährlich Wanderungen.