Immer wieder kann die Arbeiterkammer (AK) Kärnten Menschen zu ihrem Recht verhelfen. Im jüngsten Fall deckten Expertinnen und Experten der AK massive Unregelmäßigkeiten bei der Heizkostenabrechnung eines Mehrparteienhauses auf.

Ein Mieter wandte sich hilfesuchend an die AK Kärnten, nachdem er im vergangenen JahrHeizkostenabrechnung für das Jahr 2023 erhalten hatte. „Die darin enthaltene Nachforderung von 413,87 Euro war rechtlich bereits verfristet“, erklärt Michael Tschamer, Referatsleiter Mietrecht & Wohnen. Doch damit nicht genug: Bei der genauen Analyse der Unterlagen fiel auch auf, dass sich die Servicekosten für die Heizung im Folgejahr ohne ersichtlichen Grund mehr als verdoppelt hatten, heißt es in einer Aussendung der AK.

Die fachliche Prüfung habe einen schweren Fehler im System der Vermietergesellschaft ergeben. Tschamer: „Es wurden sowohl monatliche Dauerrechnungen als auch eine zusätzliche Jahresrechnung für dieselbe Wartung verbucht. Eine Doppelverrechnung, die ohne genaue Belegeinsicht kaum aufgefallen wäre.“

Fehler eingeräumt

Konkret wurden monatliche Beträge von 169,12 Euro netto verrechnet, während im November 2024 zusätzlich eine Jahresrechnung über 2029,44 Euro in die Abrechnung einfloss. Nach der Intervention der AK räumte die Vermietergesellschaft den Fehler ein. Neben der erfolgreichen Rückholung der verfristeten Nachforderung von 413,87 Euro für den betroffenen Mieter wurde durch die Korrektur der Doppelverrechnung auch ein Sieg für die gesamte Hausgemeinschaft errungen.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner der Anlage erhalten die zu viel gezahlten Anteile zurück, auch jene, die den Fall nicht selbst gemeldet hatten. Am Beispiel einer Wohnung mit einer Fläche von knapp 80 Quadratmetern zeigt sich die Tragweite der Korrektur: Hier erhalten die Mieterinnen und Mieter eine zusätzliche Brutto-Gutschrift von rund 160 Euro.