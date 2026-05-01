Mit 107 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon rund 70 im Rettungs- und Krankentransportdienst, war die Dienststelle Trofaiach 2025 äußerst leistungsstark. Im Rettungs- und Krankentransportdienst wurden rund 12.000 Stunden geleistet, etwa 2500 Einsätze durchgeführt und dabei rund 72.000 Kilometer zurückgelegt. Zusätzlich engagierten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Schulungen, Ambulanzdiensten sowie bei sechs Blutspendeaktionen mit knapp 200 Spenden.

Ein Schwerpunkt lag im vergangenen Jahr auch auf der Weiterentwicklung der Infrastruktur. Zwei neue Rettungswagen konnten in den Dienst gestellt werden. Zur Absicherung im Krisenfall wurden zudem ein 20 kVA-Notstromaggregat sowie ein Satellitentelefon angeschafft. Ebenso konnte die dringend notwendige Fassadensanierung der Dienststelle am Rossmarkt umgesetzt werden.

Ein Höhepunkt des Abends war die Ehrung der „Paramedics of the Year 2025“: Hannah Kernbichler, Günter Braunauer, Lilly Messner, Marcel Hörzer, Stefanie Strobich und Luca Gröger.