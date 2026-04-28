Zu zwei Dritteln ist die Trassierung abgeschlossen. Bei einem Drittel ist die Feinabstimmung noch im Laufen. Die Fixierung der Entschädigungszahlen könnte dem einen Anschub verleihen. Nach langen Verhandlungen dürfte es in Kärnten auf 98.000 Euro pro Kilometer für die betroffenen Gemeinden hinauslaufen. Insgesamt also rund 17 Millionen Euro. „Die Leitung ist eine Notwendigkeit für Kärnten. Sie bedeutet aber natürlich auch einen Eingriff in die Natur. Das geht nicht zum Nulltarif. Hier wurde ein wirklich positives Ergebnis erzielt“, sagt SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller. Bedingung dafür ist ein Gesetzesbeschluss im Bund, bei dem man auch eine Oppositionspartei - voraussichtlich die Grünen - braucht.

In der Landtagssitzung am Donnerstag werden Resolutionen aus den Gemeinden Glanegg, Wernberg und Treffen behandelt. „Der Schutz der Bevölkerung muss zu jeder Zeit im Mittelpunkt stehen und es muss auf die Bedürfnisse der Menschen vollends Rücksicht genommen werden. Mensch vor Umwelt und vor allem vor Konzerninteressen muss die Devise lauten“, sagt Team-Kärnten-Klubobmann Gerhard Köfer, der mit seiner Partei dazu die Petition „Erdverkabelung statt Monstermasten“ gestartet hat. Die Verunsicherung sei in vielen Landesteilen weiter enorm – auch was mögliche Gesundheitsthemen betrifft.

Taschengeldhalbierung durch Hausordnung

Beschlossen wird am Donnerstag auch die von der Regierung ins Leben gerufene Hausordnung für Asylwerber. „Humanität braucht Ordnung. Bei Nichteinhaltung der Regeln drohen Konsequenzen“, sagt Nicole Schojer, stellvertretende Klubobfrau der SPÖ. Derzeit gebe es in Kärnten 743 Asylwerber sowie 1043 Vertriebene (hauptsächlich aus der Ukraine). Die Hausordnung soll auch rückwirkend unterschrieben werden, sechs Monate haben die Betroffenen dafür Zeit. Mögliche Sanktionen wären die Kürzung des Taschengeldes von derzeit 40 auf 20 Euro im Monat sowie ein Verbot des Umzugs von einer öffentlichen in eine private Unterkunft. Die Einhaltung der Hausordnung oder auch die damit verbundenen ehrenamtlichen Tätigkeiten von Asylwerbern werden vom Land überprüft.

Als „lächerlich“ bezeichnet die FPÖ die Hausordnung. „Der Herr, der gerade erst mit der Machete durch Klagenfurt gelaufen ist und jemanden umbringen möchte, hat sie offenbar nicht gelesen“, sagt Klubobmann Erwin Angerer. Die Freiheitlichen sind dafür, Gefährder, in Kärnten soll es derzeit rund 30 geben, in Schubhaft zu nehmen und außer Landes zu bringen. „Das wäre die richtige Maßnahme, aber SPÖ und ÖVP lehnen es ab“, sagt Angerer.