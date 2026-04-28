Erst Chrom, jetzt Kondition. Erst röhrende Oldtimer-Motoren, jetzt rhythmische Laufschritte. Der Veranstaltungskalender in der Südsteiermark findet nur kurz Zeit zum Durchschnaufen: Kaum sind Bentley, Jaguar und Porsche der Südsteiermark Classic verschwunden, gehört die Strecke den Läuferinnen und Läufern. Auf Nebenstraßen, Weinbergwegen und Ortsdurchfahrten sieht man sie dieser Tage trainieren – mit einem Ziel: Ehrenhausen.

Dort endet am Samstag der 31. Welschlauf. Gestartet wird in Wies, gelaufen wird über Bezirks- und Gemeindegrenzen hinweg – bis zu 42,2 Kilometer. Was die einen aus Freude an der Bewegung antreibt, sei für die Region längst ein wichtiger wirtschaftlicher Impuls, bestätigt Katja Pronegg vom Organisationsteam. Besonders erfreulich: Zahlenmäßig sei der Welschlauf wieder dort angekommen, wo er zuletzt vor Corona war.

Nach der Südsteiermark Classic ist vor dem Welschlauf: Das OK-Team beim Bekleben die Hinweistafeln für den Lauf am Samstag © WelschLauf

Pronegg hat den Traditionslauf mit einem jungen Team neu aufgestellt, nachdem im Vorjahr unklar war, ob es nach dem 30. Jubiläumslauf weitergehen kann. Nun geben frische Ideen dem Neustart Rückenwind: Knapp 1650 Anmeldungen lagen zu Wochenbeginn vor, mehr als 1700 seien organisatorisch bereits eine Herausforderung, betont Pronegg.

Rund 200 Läuferinnen und Läufer gehen über die Marathondistanz an den Start – im Vorjahr waren es mit etwa 120 deutlich weniger. Besonders stark ist heuer der Halbmarathon: knapp 640 Anmeldungen, ein Rekord. „Die Leute laufen wieder mehr – und sie trauen sich wieder längere Distanzen zu“, sagt Pronegg.

Gästemagnet Welschlauf

Für die Region ist das weit mehr als ein Zahlenspiel. Mehr als 40 Prozent der Teilnehmenden kommen laut Organisationskomitee nicht aus der Steiermark, sondern aus anderen Bundesländern sowie aus Italien, Slowenien, Deutschland und der Schweiz.

Wies’ Bürgermeister Josef Waltl erzählt von Gästen aus Oberösterreich, die er bereits im Sommer im Gasthaus traf – auf Quartiersuche für den heurigen Welschlauf. „Der Lauf bringt einfach irrsinnig viele Leute in die Region.” Auch in Ehrenhausen ist der Andrang enorm. Vizebürgermeister Harald Thomandl spricht von „so vielen Startern wie schon lange nicht mehr“. Für ihn ist der Welschlauf nach der Südsteiermark Classic „das nächste große Highlight“ – mit einem Zielfest, zu dem am Abend 4000 bis 5000 Menschen erwartet werden.

Für Nicole Reiterer, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Südsteiermark, zeigt der Lauf vor allem eines: „Hier greifen Gemeinden über zwei Bezirke hinweg zusammen und helfen zusammen.“

Das neue „Achterl“

Neu ist heuer der Achtelmarathon, kurz „Achterl“: 5,3 Kilometer, Start beim Weingut Tement. Der Bewerb soll jene ansprechen, die bisher eher am Streckenrand standen.

Auch Betriebe gehen beim „Achterl“ an den Start. Vom Ratscher Landhaus läuft heuer ein eigenes Team mit, bestätigt Chefin Michaela Muster: „Mein Mann läuft mit, unsere Rezeptionschefin auch – wir sind stolz, dass es diese Veranstaltung gibt.“ Der Welschlauf sei „eine Aufwertung für die gesamte Region“.

760 Menschen halten den Welsch am Laufen

Hinter dem Lauftag steht ein Netzwerk, das weit größer ist als jede Startliste: Rund 760 Menschen aus der Region sind am WelschTag im Einsatz – bei Feuerwehren, Polizei, Gemeinden, Labestationen, Starts und Ziel. „Ohne sie würde es nicht gehen“, betont Pronegg.

Das offizielle Laufshirt stammt von der steirischen Grafikdesignerin Melanie Wendler, das Sieger-Shirt der Welschi-Kinderläufe entwarf ein Schüler der ersten Klasse Volksschule Ehrenhausen. Die Premium Partie des Musikvereins Ehrenhausen, die auch beim Zielfest aufspielt, hat mit „Von Wies bis nach Ehrenhausen“ den Welschlauf-Sound eingespielt – als Motivation für die Läufer und als klingendes Bekenntnis zur Region.