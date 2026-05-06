Damit die Kosten nicht durch die Decke gehen, schaut der Landesrechnungshof seit Längerem bei acht laufenden Projekten genau hin. Gesamtvolumen: mehr als 415 Millionen Euro. Drei Projekte sind inzwischen fertig geworden: In zwei Fällen – Erwachsenentrakt am LKH Leoben, FH Kapfenberg – konnten die Kosten unterschritten werden, in einem anderen Fall lagen sie 2,8 Millionen Euro darüber. Konkret bei der Modernisierung der Fachschule Grottenhof.

Projektänderungen

Erfahrungsgemäß kommt es bei größeren Spitalsvorhaben zu Projektänderungen, was sich natürlich auf die Kosten auswirkt. Und das sorgt für Zündstoff bei Prüfern und Spitalsplanern. Nicht so in Leoben, wo der Trakt für erwachsene Patienten um- und ausgebaut worden ist. In 13 Punkten wurde das ursprüngliche Vorhaben geändert, unterm Strich sind die 29 Millionen Euro (netto) an Gesamtkosten unter der Prognose zum Liegen gekommen.

Doppelt so teuer

Etwa doppelt so teuer als der Trakt sollte die dritte Etappe des Grazer Chirurgie-Umbaus am LKH Graz werden – gemäß erster Prognosen. Die 60-Millionen-Grenze wurde inzwischen allerdings um 17 Millionen überschritten, weil das Vorhaben „kostenintensiv“ verändert worden ist, monieren die Prüfer nicht zum ersten Mal beim Chirurgie-Projekt. Abgerechnet wird freilich zum Schluss, das soll 2027 der Fall sein. Ähnlich gelagert ist der Fall der LKH Radiologie. Einst mit 138 Millionen Euro beziffert, rangiert man nach Änderungen inzwischen bei 172 Millionen Euro.

„Höhere Gewalt“

Durchgerechnet haben die Prüfer die Modernisierung der Fachschule Grottenhof. Statt der geplanten 15,9 Millionen Euro (netto) waren dafür letztlich 18,7 Millionen fällig. Der ungewöhnliche Grund: „Höhere Gewalt“. Konkret: Im Sog von Corona und des Ukraine-Krieges sind Preise und Kosten steil nach oben geklettert.

Diese Faktoren spielen bei der Errichtung der Psychiatrie am LKH in Bruck keine entscheidende Rolle. Das Projekt steht erst am Anfang, dennoch sind statt der Ausgangskosten von 47 Millionen schon 51 Millionen Euro zu erwarten, so der Landesrechnungshof. Die geannten Möglichkeiten, einzusparen, nannten die Prüfer als „nicht nachvollziehbar“ – ein Warnschuss.