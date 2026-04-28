Der größte Baukonzern Österreichs, die Strabag, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Das Unternehmen steigerte den Konzerngewinn um elf Prozent auf 916 Millionen Euro. Auch operativ wurden Bestmarken erzielt: Das EBITDA erhöhte sich um 15 Prozent auf 1,88 Milliarden Euro, womit die EBITDA-Marge erstmals zweistellig (10,1 Prozent) ausfällt. Basis für das starke Ergebnis ist eine Bauleistung, die um sechs Prozent auf über 20 Milliarden Euro gestiegen ist.

Wachstumstreiber waren insbesondere der Infrastrukturbau in den Bereichen Mobilität, Energie und Wasser sowie der Hightech-Industriebau. Während Großprojekte in Deutschland und das internationale Geschäft Rückenwind gaben, wirkten sich die milden Witterungsverhältnisse gegen Jahresende positiv auf die Kapazitätsauslastung aus. Herausfordernd gestalteten sich hingegen der späte Haushaltsbeschluss in Deutschland sowie fehlende kommunale Mittel in Österreich.

Aufträge über 30 Milliarden Euro

Der Auftragsbestand hat mit 31,37 Milliarden Euro (plus 24 Prozent) erstmals die 30-Milliarden-Euro-Marke klar überschritten. Der Konzernumsatz wuchs um sieben Prozent auf 18,7 Milliarden Euro, der weltweite Personalstand vergrößerte sich um rund 2000 auf 80.211 Vollzeitäquivalente. Aufgrund der erfreulichen Entwicklung soll die Dividende je Aktie von 2,50 auf 2,90 Euro angehoben werden.

Strabag-CEO Stefan Kratochwill © Privat

Markteintritt in Australien

Konzernchef Stefan Kratochwill wertet das vergangene Jahr als großen Erfolg: „Mit dem Markteintritt in Australien, dem Ausbau des Wasserinfrastrukturgeschäfts sowie Lösungen für leistbares Wohnen ist es uns gelungen, entscheidende strategische Schritte zu setzen – gleichzeitig haben wir ein operativ starkes Ergebnis erwirtschaftet.“ Das strategiekonforme Wachstum und die Fortschritte in der Profitabilität hätten das Unternehmen bei Leistung, Auftragsbestand und EBIT-Marge auf neue Höchstwerte gehoben.

Auch 2026 auf Schiene

Auch für 2026 zeigt sich der Baukonzern zuversichtlich: Die Leistung soll auf rund 22 Milliarden Euro steigen. Diese Prognose stützt sich auf den hohen Auftragsbestand sowie auf erwartete Ergebnisbeiträge aus Übernahmen. Bei der EBIT-Marge rechnet die Führung allerdings mit einer leichten Dämpfung auf 5 bis 5,5 Prozent.

Teurere Inputfaktoren wegen des Iran-Kriegs

Der anhaltende Iran-Krieg bleibt indes nicht ohne Folgen für die Branche. Die Strabag registriert Preissteigerungen bei Treibstoff, Gas und Bitumen, wobei die Auswirkungen maßgeblich von der Dauer des Konflikts abhängen werden. Um den Kostensteigerungen entgegenzuwirken, setzt das Unternehmen auf unterschiedliche Vertragsmodelle und, soweit möglich, auf Preisgleitklauseln.