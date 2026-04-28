Vor zehn Jahren wurde der Spatenstich für den Bau der Edelbrennerei Pipifein in Pichling bei Köflach gesetzt. Inzwischen haben sich Reinhard (58) und Sohn Daniel Wölkart (32) mit ihrem Betrieb weit über die Region hinaus einen Namen gemacht. „Die Gäste kommen natürlich vorwiegend aus der Steiermark, aber auch aus Kärnten. Wir hatten sogar schon Gäste aus Deutschland“, freut sich Reinhard Wölkart, der für die Destillerie zuständig ist.

Sohn Daniel verantwortet die Gastronomie, ein Schnitzel sucht man auf der Speisekarte aber vergebens: „Der Schwerpunkt liegt bei uns auf Barbecue, neuerdings haben wir auf Wunsch der Gäste auch Beef Tatar fix auf der Karte.“ Und Vater Reinhard fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „So etwas wie eine Fritteuse gibt es bei uns nicht.“ Fix ist, dass das Lokal sehr gut besucht ist, eine Reservierung für einen Tisch ist zu empfehlen – auch wenn es mit der Sommersaison und der damit einhergehenden Eröffnung des Gastgartens mehr Plätze zur Verfügung gibt.

In Berlin ausgezeichnet

Vor Kurzem wurde die Edelbrennerei Pipifein mit einem besonderen Preis ausgezeichnet: Bei den renommierten Craft Spirits in Berlin wurden die Weststeirer für ihre „Alte Hauszwetschge 2024“ mit dem Titel „Best in Class“ ausgezeichnet. „Das heißt, das war das am besten bewertete Produkt in der Kategorie Steinobst – und das bei Teilnehmern aus 27 Nationen“, zollt Daniel Wölkart seinem Vater Respekt. Der erzählt lachend: „Ich wurde vom Veranstalter angerufen, ob ich wohl eh zur Preisverleihung komme. Nachdem Berlin nicht der nächste Weg ist, hatte ich das eigentlich nicht vor.“ Schließlich hat es sich aber ausgezahlt. Neben Edelbränden, Gin – hier ist Gin-Mango der absolute Renner – und Likör wird bei Pipifein seit Kurzem auch Whiskey hergestellt.

Der Foodtruck beim Klara-Kirtag am Alten Almhaus © Pipifein

Als echter Renner hat sich auch der eigene Pipifein-Foodtruck erwiesen. Zehn Meter lang, drei Meter breit und zehn Tonnen schwer ist der Anhänger, der von einem Fendt-Traktor gezogen wird. Dort werden unter anderem verschiedene Hot-Dog-Varianten und Würstel ausgegeben. Selbstverständlich dürfen auch die hauseigenen Spirituosen nicht fehlen. Am Foodtruck werden diese in 20-Milliliter-Fläschchen aus der Produktion von Stoelzle Oberglas in Bärnbach ausgegeben, 25.000 Stück hat man davon auf Lager. Das nächste Mal ist der Foodtruck bei der Leistungsschau Lipizzanerheimat von 1. bis 3. Mai im Einsatz. Weiter ist die Anreise zum Harley-Treffen am Faaker See in Kärnten. „Damit wir mit dem Traktor rechtzeitig ankommen, ist um 3 Uhr in der Früh Abfahrt. Wegen der Überbreite braucht es für die Fahrt auch eine Sondergenehmigung“, betont Reinhard Wölkart. Bei 16 Veranstaltungen pro Jahr ist der Foodtruck-Anhänger im Einsatz.