Tools auf Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) gehören für viele Menschen zum Alltag. Man hat eine Frage? KI-Chatbots wie Chat-GPT liefern binnen Sekunden eine Antwort. Das gilt längst auch im beruflichen Kontext. Was dabei oft übersehen wird: „Uncle Sam“ kann mitlesen. „Jegliche Serverinfrastruktur von US-Unternehmen unterliegt dem Zugriff amerikanischer Behörden. Das gilt auch für Server, die in Europa stehen“, sagt Christian Tautschnig.

Der Rechtsanwalt ist Geschäftsführer von Streamdiver, einem Start-up, das sich auf die automatisierte Verarbeitung von Video- und Audioinhalten spezialisiert hat. Das Unternehmen mit Sitz im Rothauer Hochhaus in Klagenfurt setzt auf eine rein europäische Serverinfrastruktur ohne Berührungspunkte mit US-Dienstleistern. Dieser datenschutzrechtliche Aspekt ist für die Kunden entscheidend, handelt es sich doch primär um Gebietskörperschaften, staatliche und staatsnahe Unternehmen, politische Parteien sowie Medienhäuser im gesamten DACH-Raum. In Österreich setzen unter anderem OMV, Verbund, die ÖGK, das Land Kärnten und die Stadt Klagenfurt auf die Technologie von Streamdiver.

Chatbot durchsucht Medien

„Landtags- und Gemeinderatssitzungen können zehn Stunden oder länger dauern. Früher waren mehrere Mitarbeiter tagelang mit der Protokollierung beschäftigt. Unsere Plattform liefert in wenigen Minuten ein fertiges Transkript mit Sprecherzuordnung und Struktur nach Tagesordnungspunkten“, erklärt Produktleiter Alexander Scheriau. Was für öffentliche Sitzungen gilt, lässt sich auch auf interne oder vertrauliche Protokolle übertragen, etwa von Ausschuss- oder Aufsichtsratssitzungen. In diesen Fällen spielt die Datensicherheit eine noch größere Rolle.

Streamdiver ist im gesamten DACH-Raum aktiv © Weichselbraun Helmuth

Ein weiteres Anwendungsfeld von Streamdiver ist die Medienbeobachtung. Die KI importiert ausgewählte Inhalte – etwa Nachrichtensendungen wie die ZIB 2, das Ö1 Morgenjournal oder Podcasts – automatisiert in das System. Ein Politiker könnte anschließend mithilfe eines Chatbots analysieren, was ein Mitbewerber zuletzt zu einem bestimmten Thema gesagt hat. Auf Wunsch entwirft die KI auch eine passende Reaktion in Form einer Presseaussendung. Das ist aber nur eine von vielen Einsatzmöglichkeiten.

Mehrfach ausgezeichnet

„In unseren Tätigkeitsfeldern verfügen wir über ein starkes Alleinstellungsmerkmal“, sagt Tautschnig. Die Idee zur Gründung kam ihm bereits 2018. Damals wurde ein Schwesterunternehmen von Streamdiver mit der Liveübertragung von Gemeinderatssitzungen beauftragt. „Ich habe mich gefragt, wie sich dieses Datenmaterial automatisiert aufbereiten lässt. Das war der Startschuss.“

Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen über 15 Mitarbeiter und konnte sich zahlreiche Auszeichnungen (Innovationspreis des Landes Kärnten, „Start-up des Jahres“, Futurezone-Award) sichern. Neben Scheriau und Christian Tautschnig gehört auch dessen Bruder Markus Tautschnig als technischer Leiter und Chefentwickler zum Führungsteam. Das nächste Projekt ist bereits in Vorbereitung: Ein Relaunch von „Klagenfurt TV“, der Medienplattform der Stadt Klagenfurt.