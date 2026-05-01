Am Flughafen von Kuala Lumpur wartet Devan auf seine Gäste. Sportlich, agil, der Guide sieht aus wie gute 50. Erst später wird er uns verraten, dass er schon 75 Lenze zählt. Er joggt jeden Tag, trotz der ganzjährig schwülen Hitze, und: „Ich gehe nie zum Arzt!“ In seiner Lebenszeit entwickelte sich Malaysia von der Kolonie zum modernen Vielvölkerstaat, bestehend aus Malaien, Chinesen, Indern sowie Indigenen, von denen viele auf Borneo leben.

Verwaltungshauptstadt ist seit 1999 das neu erbaute Putrajaya, doch auf die Spuren der einstigen Kolonialherren trifft man in Kuala Lumpur nahe der Westküste der malaysischen Halbinsel. Nach den Portugiesen kamen die Holländer, nach den Holländern die Briten. Seit 1957 ist das Land unabhängig, erst 1963 wurde das heutige Malaysia gegründet. Viele der ikonischen Bauwerke Kuala Lumpurs wurden nach 1995 errichtet: das Merdeka 118, zweithöchster Wolkenkratzer der Welt, die Petronas Towers der staatlichen Ölgesellschaft und der Istana Negara, der Königspalast der Wahlmonarchie. Nur die Nationalmoschee Masjid Negara und Kolonialbauten sind älter.

Vom Fernsehturm Menara Tower lässt sich das Panorama aus 421 Metern vermessen. In Chinatown taucht man ein ins Getümmel und macht beim Mittagessen Bekanntschaft mit der aromatischen Nyonya-Küche, kreiert von den Nachkommen chinesischer Einwanderer und ihrer malaiischen Frauen. Als Dessert serviert Devan Obst vom Markt: Mangosteen, Rambotan, Drachen- und Schlangenfrucht. Abends glitzern Millionen Lichter – aber außerhalb der Metropole: Vom Boot aus faszinieren die schimmernden Glühwürmchen im nahen, versunkenen Mangrovenwald.

Cameron Highlands: Teeplantagen im Nebelwald

Man muss zuvor in der Ebene gewesen sein, um die angenehmen Temperaturen der Cameron Highlands so richtig schätzen zu können. Die Briten entdeckten die kühle Feuchte des Nebelwaldes auf 1500 Metern für den Anbau von Tee. Das satte Grün der teebewachsenen Hänge auf den Plantagen ist ein Augenschmaus – hier kann die Seele baumeln. Spiritueller Höhepunkt auf dem Weg zurück nach Kuala Lumpur sind die Batu-Höhlen: Ein Heiligtum für die Hindus, ein Geschichtenteich für Devan. Voller Erzählungen, mit denen er aufgewachsen ist, inspiriert von den Gottheiten, die den Giebel des Tempels zieren.

Gute 200 Kilometer nordöstlich liegt der Nationalpark Taman Negara, wo die Lodge touristischen Luxus mit der Nähe zur Natur verbindet – der Regenwald rundherum ist 130 Millionen Jahre alt und 4300 Quadratkilometer groß. Nur auf wenigen Wegen ist das Wandern erlaubt, eine Bootsfahrt auf dem Fluss schaukelt die Gäste zu einer Badestelle im Dschungel, in dem sich abseits der Besucherströme Tiger, Panther und Elefanten verstecken.

Ranger Hamsa führt durch seine verwunschene Welt: Er sieht Tiere, wo wir nur Blätter erkennen. Er gibt Sicherheit, wenn wir auf der Nachtwanderung Spinnen und Schlangen treffen. Er verwandelt Kräuter in Seife und lässt uns kosten, was sich an Essbarem findet. Und er führt auf den Bukit Teresek, einen Hügel, den wir über 2187 Stufen erklimmen. Oben angekommen, sind wir nass geschwitzt, doch die Aussicht über die Wipfel der Bäume ist berückend.

Malakka: Kolonialstadt und kultureller Schmelztiegel

Dschungel darf in Malaysia nicht mehr abgeholzt werden. Auf dem Weg in die Hafenstadt Malakka im Süden sind es Ölpalmen, die sich bis zum Horizont erstrecken. Im Rahmen von Siedlungsprojekten bekam jeder verheiratete Mann unter 40 vier Hektar Land und ein Haus, die nach 15 Jahren Bewirtschaftung in seinen Besitz übergehen. Devan ist selbst auf einer Kautschukplantage aufgewachsen. Eine harte, aber eine schöne Kindheit, erzählt er. „Ich hatte nur ein Hemd und zwei Hosen. Die Zähne haben wir uns mit schwarzer Kohle geputzt.“

In Kampung Cantik nahe der Hafenstadt Malakka begrüßt uns Devans Frau Shanti. Der Häuptling gewährt Einblicke in malaiisches Dorfleben und unterweist im Spiel Gasing, dem Werfen von Kreiseln, die bis zu 8,5 Kilogramm schwer sind. Zwei junge Dorfbewohner demonstrieren zwischen den Stelzenhäusern den traditionellen Kampfsport Silat und Shanti zeigt, auf wie viele unterschiedliche Weisen Malaysierinnen ihre gebatikten Tücher binden.

Malakka war die Stadt, in der sich die Winde trafen – und mit ihnen die Schiffe, die Waren aus aller Welt transportierten. Dreimal pro Woche ist Nachtmarkt, am Wochenende kommen Tausende Gäste aus dem nahen Singapur in das „Venedig des Ostens“ mit seiner Kolonialarchitektur am Malakka-Fluss, um in der Jonker Street in Chinatown zu shoppen oder eine Runde mit einer der knallbunten Fahrrad-Rikschas zu drehen. In diesem Feuerwerk von Farben und Geräuschen sind der indische Tempel Sri Poyatha Moorthi und das älteste chinesische Tempelhaus Cheng Hoon Teng Oasen der Stille.