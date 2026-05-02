Sie erzählen keine „Heldengeschichten“, sondern sind stumme Mahner: Mehr als 600 Kriegerdenkmale erinnern in der Steiermark an die Gefallenen der beiden Weltkriege. Errichtet wurden sie meist auf Gemeinde- oder Kirchengrund, seltener stehen sie auf Flächen privater Gönner. Auf Steintafeln eingraviert finden sich die Namen der Männer aus dem jeweiligen Ort, die nicht mehr aus dem Krieg heimgekehrt sind.

Um Pflege und Instandhaltung der Denkmale kümmert sich der Österreichische Kameradschaftsbund (ÖKB) über seine Ortsverbände. 328 gibt es in der Steiermark, aber es werden jährlich weniger. „Es ist auch ein wenig dem Zeitgeist geschuldet, dass sich Ortsverbände auflösen, weil es zu wenig Nachwuchs gibt“, sagt der steirische ÖKB-Präsident Rudolf Behr.

Einige Denkmale wurden schon verräumt

Damit unterbleiben in diesen Ortschaften beziehungsweise Stadtbezirken nicht nur die Totengedenken für die Gefallenen zu Allerseelen, sondern auch die Erhaltung und regelmäßige Pflege der Denkmale. Der ÖKB sieht hier dringenden Handlungsbedarf. Denn in einigen Gemeinden seien schon Denkmale ohne Rücksprache einfach weggeräumt worden. Auch fehle bei einigen Bürgermeistern die Bereitschaft, diese auf Gemeindekosten weiter zu erhalten. Dafür bringt Behr angesichts der knappen Kassen Verständnis auf, wenngleich die Kameraden oft auch auf ideologisch begründeten Widerstand treffen. „Dabei handelt sich doch um ein Kulturgut“, meint der ÖKB-Präsident.

ÖKB-Präsident Rudolf Behr © ÖKB Steiermark

In der Vorwoche gab es im Grazer Rathaus ein Treffen mit Vertretern der Stadt, des Bundesdenkmalamts, der Diözese und dem Städtebund. Dabei wurde erörtert, wie man künftig mit „herrenlosen“ Kriegerdenkmalen umgehen soll. Während bei 134 als künstlerisch wertvoll eingestuften Gedenkstätten der Denkmalschutz greift, geht es dem ÖKB um die vielen schlichten, unscheinbaren Anlagen. Ideell würden alle dieselbe Aufgabe erfüllen. „Wenn schon nicht das Denkmal bleiben kann, wollen wir zumindest die Namenstafeln bewahren“, schlägt Behr als Lösung vor. Diese sollen weiterhin an einem frei zugänglichen Ort und entsprechend würdevoll zur Schau gestellt werden, damit die Nachkommen sie jederzeit aufsuchen können.

Seltenes Ereignis: Segnung eines renovierten Kriegerdenkmals © ÖKB Steiermark

Im Unterschied zu den Kriegsgräbern, zu deren Erhaltung die Republik verpflichtet ist und die das „Schwarze Kreuz“ im Auftrag des Innenministeriums pflegt, fehlt bei den Kriegerdenkmalen der klare rechtliche Rahmen. „Wir sind auf den guten Willen der jeweiligen Ortschefs angewiesen“, sagt Behr. Ob diese Zusagen dann auch für die Nachfolger im Amt gelten, wisse man nie. Auch die Diözese fühle sich nicht verpflichtet, Kriegerdenkmale auf Kirchengrund zu betreuen.

Graz rettet „herrenlose“ Kriegerdenkmale

Der ÖKB Steiermark kann aber auch von positiven Beispielen berichten. Die Stadt Graz etwa übernehme über ihr Kulturamt die Pflege jener Kriegerdenkmale, für die es keinen zuständigen ÖKB-Verband mehr gebe. Lob findet man auch für die Grazer Pfarre Don Bosco. Die gestaltet ihr Pfarrzentrum um und veräußert dabei jene Fläche, auf der das Kriegerdenkmal steht. Die Namenstafeln sollen auf eigene Kosten gerettet und an der Kirchenmauer angebracht werden.