Der Angriff auf Polen, der Krieg in Stalingrad oder die Landung der Alliierten in der Normandie – es gibt viele Ereignisse, die heute noch so präsent sind, den Zweiten Weltkrieg zu umreißen. Ihm ein Gesicht zu geben. Es waren aber nicht nur die großen Schlachtfelder. Nicht nur die großen Städte. Sowohl die Wurzeln als auch die politischen Entwicklungen reichten bis in die kleinsten Strukturen. Länder, Städte, Dörfer. Und genau mit dieser Tatsache beschäftigt sich die aktuelle Sonderausstellung des St. Veiter Stadtmuseums. Sie trägt den Titel „Kampfzone St. Veit“.

„Wir brechen die große Politik der 1930er-Jahre bis hin zum Zweiten Weltkrieg auf den Bezirk, auf die Stadt herunter“, sagt Stefan Regenfelder, Leiter des Stadtmuseums und gemeinsam mit Philipp Novak und Nadine Gabron Kurator der Sonderausstellung. „Wenn man Geschichte regional vertieft, kann man sie den Menschen leichter näher bringen. Der Zugang über den eigenen Wohnort, über die eigene Stadt, ist für die Menschen viel spannender.“ Und regionale Zugänge gibt es in der Ausstellung viele. In unzähligen regionalen Dokumenten werden die Geschehnisse in der Herzogstadt zwischen 1930 und 1945 dargestellt. „Den Zweiten Weltkrieg und den Aufstieg der Nationalsozialisten kann man nur verstehen, wenn man sich auch die 1930er-Jahre, also die letzten Jahre der Ersten Republik und die massive Wirtschaftskrise und dann das autoritäre Regime des Ständestaats anschaut“, sagt der Museumsleiter. „Das Jahr 1930 haben wir als Ausgangspunkt genommen, weil in diesem Jahr in Kärnten sowohl die letzten freien Landtags- als auch Nationalratswahlen der Ersten Republik stattgefunden haben.“

Museumsleiter und Mit-Kurator Stefan Regenfelder © Stadtgemeinde St. Veit / Stadtarchiv

Auf Schautafeln, Originaldokumenten und auch in einer Multimedia-Schau lässt sich St. Veiter Zeitgeschichte erleben. Zu sehen ist unter anderem das Original-Dokument, mit dem der Hauptplatz 1938 zum „Adolf-Hitler-Platz“ umbenannt wurde. Jener Bescheid, mit dem 1934 das Arbeiterheim, die damalige Heimat der St. Veiter Sozialdemokraten, aufgelöst wurde. Und auch das Dokument, mit dem die Kärntner Landesregierung 1934 den Gemeinderat der Stadtgemeinde St. Veit aufgelöst und Gottfried Stenitzer als Gemeindeverwalter eingesetzt hat. Zudem wird auch erläutert, dass die Stadtgemeinde St. Veit, im Zuge des Juliputsches 1934, für mehrere Stunden bzw. vom Nachmittag des 26. Juli bis zum Vormittag des 27. Juli in der Hand der Nationalsozialisten war. Die Nationalsozialisten hatten zentrale Punkte der Stadt besetzt, während sich Regierungskräfte ebenfalls in ihren Positionen verschanzten. Erst nach mehreren Gefechten im Raum des Zollfelds – unter anderem bei St. Donat und Glandorf – rückten Bundesheer und Heimwehr am 27. Juli wieder in die Stadt ein.

Vor rund eineinhalb Jahren entstand die Idee zur Schau, ebenso lange dauerte die Vorbereitung. Ausschlaggebend für das Thema waren die Recherchen von Novak zu Joseph Buttinger, die vor wenigen Monaten in einem eigenen Buch gipfelten. Buttinger, ein prägender Funktionär der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, der auch lange in St. Veit wirkte, spielt auch innerhalb der Ausstellung eine große Rolle. Diese zeigt nämlich anhand von drei ausgewählten Lebenswegen, wie unterschiedlich Menschen auf die Herausforderungen dieser Zeit reagierten – zwischen Anpassung, Mitwirkung und Wiederstand. Neben Buttingers Lebensweg werden auch jene von Ludwig Hülgerth und Friedrich Rainer beleuchtet.

Joseph Buttinger

Joseph Buttinger © Verlag neue Kritik

Joseph Buttinger wuchs im bayerisch-österreichsichen Grenzgebiet auf und kam 1926 nach St. Veit, wo er im Arbeiterheim, das sich in der Klagenfurter Straße befand, wohnte. Der Sozialdemokrat wurde Hortleiter der Kinderfreunde und baute Jugendarbeit, Kultur- und Bildungsangebote aus. Nach dem Parteiverbot 1934 arbeitete er im Untergrund weiter. Aufgrund dieser politischen Aktivitäten wurde er verhaftet. Nach dem Arrest verließ er Kärnten in Richtung Wien, wo er weiterhin im Untergrund tätig war. Gemeinsam mit seiner Frau Muriel Gardiner unterstützte er Flüchtende vor dem NS-Terror, rund 3000 Juden, politisch Verfolgte oder Künstler.

Ludwig Hülgerth

Ludwig Hülgerth © Landesarchiv Kärnten

Ludwig Hülgerth stammte aus einer Wiener Offiziersfamilie und begann seine Laufbahn beim Feldjägerbataillon. Bereits ab 1894 war er in Kärnten stationiert. Er kämpfte im Ersten Weltkrieg, nach dem Zusammenbruch der Monarchie wurde er Landesbefehlshaber von Kärnten und war militärischer Leiter des Kärntner Abwehrkampfes. Das heutige Museum war in der bewegten Zeit nach dem ersten Weltkrieg auch Sitz der Landesagitationsleitung und somit jener Ort, an dem ein Teil der politischen Propaganda für die Volksabstimmung entwickelt wurde. 1928 schloss er sich der Heimatschutzbewegung an, 1934 wurde er zum Kärntner Landeshauptmann ernannt. 1936 wurde er Vizekanzler, zwei Jahre später wurde er von den Nationalsozialisten, da Hülgerth ein prominenter Vertreter des Ständestaates war, im Schloss Rottenstein unter „Hausarrest“ gestellt. Er verstarb 1939, nur wenige Tage vor dem Angriff auf Polen.

Friedrich Rainer

Friedrich Rainer © Archiv Christian Klösch

Friedrich Rainer war gebürtiger St. Veiter, Sohn einer Bürgerfamilie, und wurde durch die Familie und durch den Deutschen Turnverein geprägt, der nicht nur eine Sportstätte, sondern ein Ort der politischen Erziehung war. Rainer war 1930 Gründungsmitglied der ersten NSDAP-Ortsgruppe St. Veit und organisierte „völkische“ Schulungswochen inklusive paramilitärischer Übungen, 1934 trat er der SS bei. Er arbeitete er sich innerhalb der österreichischen NS-Bewegung hoch und war 1938 die treibende Kraft beim Anschluss Österreichs an Deutschland. Er wurde Gauleiter von Salzburg, später Gauleiter und Reichsstatthalter von Kärnten. 1943 wurde er zum „Obersten Kommissar“ in der „Operationszone Adriatisches Küstenland“ ernannt und war dort Teil eines Herrschaftssystems, das Deportationen, Geiselerschießungen sowie die Verfolgung von Juden und Slowenen organisierte und verantwortete. Nach dem Krieg wurde er vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt.